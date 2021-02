Wat is Porsche van plan met deze compacte sportwagen? - Autoblog.nl

Er zijn interessant nieuwe patenttekeningen opgedoken die ons bekend voorkomen.

Herinneren jullie de scheepslading concepts die Porsche vorig jaar uit de hoge hoed toverde nog? Vast wel. Hoewel er ontzettend gave auto’s tussen zaten waren de productiekansen nihil. Het waren namelijk hoofdzakelijk al wat oudere concepts en Porsche had het blijkbaar nooit de moeite waard gevonden om ze ergens op een beurs te zetten.

Als een auto niet eens als concept onthuld wordt, moet je zeker niet verwachten dat Porsche brood ziet in een productieversie. Toch was er een klein kansje dat Porsche door de concepts alsnog te onthullen wat reacties wilde peilen hier en daar.

Er is nu een aanwijzing dat Porsche met een van de concepts misschien toch meer van plan is. Er zijn namelijk via het Taycan EV Forum patenttekeningen opgedoken die deze maand zijn geregistreerd. Hierop zien we een auto die heel veel overeenkomsten vertoont met de Le Mans Living Legend.

Sterker nog: de auto op de afbeeldingen is de Le Mans Living Legend. Het enige verschil is dat de luchtinlaat achter de voorruit aan de bestuurderskant is vervangen voor louvres. Bij het concept zit dit alleen aan de passagierskant en was de auto dus asymmetrisch op dit punt.

Zoals de naam al doet vermoeden was de concept car (die oorspronkelijk dateert uit 2016) geïnspireerd op het Le Mans-verleden van Porsche. Om precies te zijn vormde de Porsche 550 Le Mans de inspiratiebron. De Le Mans Living Legend heeft de Boxster als basis. Die auto was oorspronkelijk weer gebaseerd op de 550 Spyder.

Porsche had voor de concept car een achtcilinder in gedachten. Dat lees je goed: een achtcilinder in een auto die gebaseerd is op de Boxster. Dat kan heel interessant worden, maar helaas schatten we de kansen dat dit het productiestadium haalt laag in. Het is natuurlijk maar zeer de vraag of er überhaupt iets geproduceerd gaat worden. Patenttekeningen geven daar geen garantie voor. Het zou in ieder geval wel mooi zijn als we meer gaan zien van de Le Mans Living Legend. Met de Boxster of Cayman als basis moet dat best kunnen. Toch?