Goedkoopste autoverzekering niet langer in trek

De goedkoopste autoverzekering a.k.a. de WA-verzekering is een uitstervende diersoort.

Als het op autorijden aankomt is het beter om op sommige zaken absoluut niet te besparen. Kijk, die nieuwe velgen kunnen wel even wachten. Maar een goede autoverzekering, pechhulp en onderhoud zouden wél een prioriteit moeten hebben.

De tijd dat we massaal kozen voor de goedkoopste autoverzekering lijkt achter ons te liggen. Uit nieuwe cijfers van Independer blijkt dat het aandeel automobilisten met een WA-verzekering tot onder de dertig procent is gezakt.

Dat is misschien ook niet zo heel gek. Bij een oude frikandel zou je dit nog kunnen overwegen, want bij een kleine schade komt het oordeel “economisch total loss”. Maar bij alles wat nog wel een beetje waarde vertegenwoordigd, of duurder, is een WA+ verzekering aan te raden. Wil je het echt op safe spelen, kies dan voor all risk.

Volgens Michel Ypma, verzekeringskenner bij Independer, is het prijsverschil tussen WA en WA+ de afgelopen jaren zo hard gekrompen dat het voordeel van de basisverzekering amper nog voelbaar is. Vaak scheelt het dus maar een paar euro per maand. En voor dat kleine verschil krijg je we; dekking voor brand, diefstal en stormschade.

De WA-verzekering is echt heel minimaal: schade aan anderen is gedekt en dat is het ook wel. Daarmee loop je een groot risico. WA+ schuift een stuk op richting allrisk en biedt dekking voor externe schade aan je eigen auto. Geen wonder dat steeds meer automobilisten denken: voor dat kleine verschil neem ik die extra bescherming er gewoon bij.

De trend is duidelijk zichtbaar in de jaarcijfers. Waar in 2015 de WA-verzekering nog verantwoordelijk was voor 50 procent van de afgesloten polissen via Independer, is dat aandeel inmiddels geslonken naar nog geen 30 procent. WA+ ging in dezelfde periode juist van 30 naar ruim 41 procent. Ook allrisk blijkt populairder dan ooit, met een groei van zo’n tien procent in tien jaar tijd.

WA+ goedkoper dan WA

Opmerkelijk: voor jongeren en 65-plussers is WA+ zelfs goedkoper dan WA, blijkt uit eerder onderzoek van Independer. Jongeren zijn met een WA+ gemiddeld 13 procent goedkoper uit, terwijl senioren zelfs 22 procent minder betalen.

Goedkopere verzekering? Offertes opvragen!

Nu is het heel makkelijk om een autoverzekering via Independer te zoeken om zo de “goedkoopste” autoverzekering te vinden. Maar wie slim is kijkt even verder. Doe je huiswerk en vraag ook offertes op bij partijen die niet aangesloten zijn bij Independer.

Mijn praktijkervaring is dat het soms verrassend veel goedkoper is dan de bekende grote partijen die bij de gebruikelijke vergelijkers in beeld komen. Het verschil tussen mijn eigen tussenpersoon en de goedkoopste autoverzekering voor mijn BMW M2 Competition scheelde honderden euro’s op jaarbasis.

Zeker bij een auto met een hogere catalaguswaarde of met meer pk’s kun je elders goedkoop uitzijn. Want alles met meer dan 300 pk vinden ze heel erg eng bij de verzekeringsmaatschappijen. Terwijl het natuurlijk helemaal geen exotisch vermogen is in deze tijdsgeest.

Doe er je voordeel mee.