Waarom er morgen zomaar een verkeerschaos kan ontstaan

Het kan zomaar ongelofelijk druk worden op de wegen morgen. Dit is waarom.

De benzineprijzen staan sky high. Toch is het laten staan van de auto om de pijn te verzachten niet voor iedereen een mogelijkheid. Deze groep wacht morgen een pittig begin van het weekend. Na een periode van rustig weer en daardoor niet al te gekke spitsen is dat vrijdag wel anders.

Vrijdag in de file

Weeronline waarschuwt voor een onstuimige vrijdag. Precies zo rond de spitstijd komt er een fiks regengebied in combinatie met stevige windstoten. Bij de Telegraaf durven ze zelfs te spreken over een ‘flinke verkeerschaos‘. We worden bijna bang. Bijna.

In de herfstperiode zijn Nederlandse automobilisten dat wel gewend en zijn files ingecalculeerd. Maar nu komt dit weertype vrij onverwacht. Morgenochtend betekent dit een garandeerde zware ochtendspits. Het is een geluk bij een ongeluk dat het onstuimige weer op de vrijdag komt en niet op donderdag. Vrijdag is het doorgaans wat rustiger op de weg.

Niet alleen automobilisten in hun burgerlijke leasekar moeten opletten. Het is vooral opassen geblazen voor die figuren die gaan rijden met lege aanhangers. Er kunnen windstoten rond de 70 km/u opduiken en dan weet je het wel. Er zijn altijd van die figuren die dan toch de snelweg opdraaien en als zo’n aanhanger gaat zwaaien wil je er als automobilist niet bij in de buurt rijden. U kunt niet zeggen dat we u niet gewaarschuwd hebben.

Het goede nieuws is dat regengebied in de loop van de ochtend wegtrekt. Dus even door de ochtendspits heen bijten en de vrijdagmiddagborrel kan beginnen. Tenzij je in het oosten woont, daar blijft de nattigheid wel hangen.

Gebruik dit excuus om morgen gewoon lekker thuis te werken, als je die kans hebt. We staan al genoeg in de file. Het biertje thuis smaakt bovendien lekkerder én de weg naar de koelkast in je keuken is een stuk droger en veiliger te bereiken. Waarvan akte.