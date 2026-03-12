Na Lamborghini stopt nog een merk met nieuwe EV’s

Lamborghini stopt met EV’s en dat lijkt een nieuwe toon te zetten, want met verliezen tot wel 14 miljard euro stopt nog een merk met een aankomend EV-gamma.

Het houdt de auto-industrie in zijn greep: een EV-gamma. Bepaalde merken zetten in op elektrische auto’s en zijn er zeer succesvol mee. Als jij echter groot bent geworden met plofmotoren, is er wel even een transitiefase. Wat er dus veel gebeurt: er wordt geld over de balk gesmeten alsof het er oneindig veel is en het resultaat is hopelijk dat je eindigt met een mooi product.

Stoppen met EV’s

Tegelijkertijd moet je bijspringen waar dat nodig is. Lamborghini bedacht dat al hun sportauto’s nu hybride worden en een soort Urus-achtige EV er mooi bij past. De Lanzador was al gepresenteerd als concept en zou binnenkort in productie gaan. Zou. Want Lamborghini heeft een streep gezet door een volledig elektrisch model. Het is een bijzondere reactie in dezelfde periode dat Ferrari hard bezig is met hun eerste EV en die lijken doortastend te zijn in hun strategie.

Ook Honda stopt met EV-modellen

Enter een bericht van Honda over een financiële tussenstand. Waarin het merk officieel aankondigt dat Honda stopt met de EV’s die eraan zaten te komen. Het betreft de ‘0-serie’. Het Japanse merk kwam in de afgelopen jaren met drie concepts met een nieuwe designtaal die zouden uitmonden in gloednieuwe EV’s die Honda elektrisch op de kaart moesten zetten. Volgens Honda heeft het cancellen te maken met ‘veranderingen in het zakenklimaat’.

Geldkwestie

Dat Honda stopt met deze EV’s betekent automatisch dat de reeds gedane investeringen ook nergens voor nodig zijn (geweest). Dat loopt flink in de papieren. Het hele rapport is uitgebreid, maar gelukkig heeft Honda een worst-case-scenario op een rij gezet. Neem je dat scenario, dan zou het merk 2,5 biljoen(!) hebben verloren. Oké, die is gemeen, dat is 2,5 biljoen yen. Voor we dat weer krijgen, we bedoelen dan niet het Engelse billion, maar de Nederlandse biljoen. Dus duizend miljard. Uitgeschreven 2,500,000,000,000 yen. Al is dat omgerekend naar euro’s ook geen misser: 13,6 miljard euro. Dat ziet Honda maximaal in rook opgaan doordat het merk stopt met de EV’s, maar zelfs in het beste geval betreft het ongeveer 6 miljard euro.

Niet het eerste merk dat het voor gezien houdt qua EV’s, maar we verwachten dat Honda ook zeker niet het laatste merk is. Nou is Honda ook altijd een beetje laks geweest qua EV’s en zit de elektrische Honda-geschiedenis vol met nét-nietjes. Honda bevestigt nergens dat er nooit meer EV’s komen, maar de 0-reeks dus niet meer.