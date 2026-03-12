Koning rebadge Stellantis komt met ‘gloednieuw’ 10 jaar oud model

Een nieuw model? Nee joh, gewoon een tien jaar oud model van een nieuw logo voorzien, op en top Stellantis.

Oké, oké, we snappen ook wel dat bij het bouwen van bedrijfswagens het ietsje meer loont om op de kleintjes te letten. Je kan echter ook doorslaan, zoals Stellantis al een tijdje doet. Door het samenvoegen van al hun merken worden nu drie series bedrijfswagens uitgebracht onder een vijftal merken, soms wel meer.

Bonte mix

In Europa is een populair type busje de ‘middenmaat’. Denk aan de Ford Transit Custom en de Volkswagen Transporter. Vanuit Stellantis komen er vier en een halve antwoorden op dat segment. Peugeot en Citroën werkten al samen met Fiat om met de Expert, Jumpy en Scudo te komen. Sinds Opel erbij zit is ook de Vivaro nu gebaseerd op dit drietal in plaats van de samenwerking met Renault, en als die halve uit vier en een halve nemen we ook Vauxhall even mee. Dat geldt immers enkel voor het VK en daar kennen ze weer geen Opel. Toyota doet sinds een jaar of twintig ook mee met de ProAce, waarvan de tweede generatie uiteraard ook nu gebaseerd is op dit busje (en nu ProAce Worker heet). Als ietwat verrassende zesde(!) speler doet nu ook Iveco mee met de eJolly.

RAM ProMaster

Voeg er maar een zevende merk aan toe. RAM onthult een nieuw busje: de ProMaster City. Stellantis, voordat het Stellantis was (dus eigenlijk FCA), besloot om twee Europese busjes in de VS te verkopen onder RAM. Het betrof de RAM ProMaster, de Jumper/Boxer/Ducato, en de ProMaster City, de kleinste bus op basis van de Fiat Doblo. Het is die RAM ProMaster City die nu een tweede generatie krijgt en hij is een maatje groter dan de oude, want in plaats van de kleinste bus wordt nu de middelmaat gebruikt.

Waarmee een ‘gloednieuw’ model dus eigenlijk al tien jaar oud is, want ondanks een flinke facelift twee jaar geleden is deze bussenfamilie al onder ons sinds 2016. We hebben ook eigenlijk maar weinig baanbrekends te melden over de RAM ProMaster City. Vooral Amerikanen zijn een compact doch inzetbaar busje niet gewend, de pickup-truck is daar heiliger. Zinnen als ‘ruim volume met een laag dak zodat je overal kan komen waar normale auto’s ook komen’ zijn dus voorspelbaar voor ons, maar wellicht iets minder aan die kant van de plas.

De RAM ProMaster City komt er enkel met een 1.6 liter grote turbo-viercilinder met 168 pk en 300 Nm. De specs komen voor zover wij kunnen vinden niet overeen met een motor die hier geleverd wordt, mocht iemand het kunnen vastpinnen op een motor horen we het graag. Wat het wel betekent: er is geen elektrische ProMaster op basis van de e-Expert. In de VS is dat ook niet zo relevant om landelijke normen te halen, want gezien de rentree van de HEMI V8 is er weer ruimte voor benzine slurpen. Oh ja, die motor past trouwens achterin het busje, dat vind je als potentiële koper waarschijnlijk relevant. ‘Murica.

Er komen twee varianten, de ProMaster City Tradesman als bedrijfswagen en de ProMaster City Passenger Wagon. Ook logisch, de eerste is de bedrijfsversie en de tweede de versie waar je twee of drie zitrijen krijgt, met ruimte voor vijf tot acht personen. Naast maar één motorkeuze heb je ook maar een keuze qua lengte. Deze is gekozen omdat er precies twee europallets achterin passen in de Tradesman.

Hoe veel merken kan je één model onder verkopen? In de bedrijfswagenwereld zeven stuks, zo blijkt. Nou is er in de VS geen raakvlak tussen de RAM ProMaster City en de zes andere Stellantis-busjes, maar goed.