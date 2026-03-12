BMW onthult of ze Audi en Mercedes gaan volgen naar Formule 1

Nu de twee grootste concurrenten van BMW furore maken in de Formule 1, is het tijd voor het merk uit München om een comeback te maken in de koningsklasse?

Je hoeft niet perse een autofabrikant te zijn om een F1-team te hebben. Je kan ook een grootschalige uitbater van energiedrankjes zijn, of groot zijn geworden in precisiemachines. Veruit het populairst is echter een linkje met oude motorsportnamen en/of een verlengstuk van straatauto’s (of straatauto’s naar aanleiding van het F1-team). Denk aan Alpine, McLaren, Aston Martin en natuurlijk Ferrari. Ook heb je natuurlijk Mercedes en diens grote concurrent qua straatauto’s vecht nu ook mee op de baan: Audi.

En BMW dan?

Mercedes en Audi kunnen nu dus stoer doen met hun inspanningen in de koningsklasse, maar het tweetal vormt qua straatauto’s natuurlijk meer een drie-eenheid. Met als derde speler BMW. De merken zijn erg goed in afkijken bij elkaar en soms hoeft maar één van de merken een trend te vormen voor één van de andere merken om er bovenop te springen. Om nog maar te zwijgen over twee van de drie. Dus, BMW zal vast aspiraties hebben om ook mee te doen aan de Formule 1. Toch?

Nou, nee. Frank van Meel, de baas van BMW M, geeft aan dat er geen plannen zijn om mee te doen aan de Formule 1. Je zou zeggen dat het een topidee is qua marketing, maar Van Meel vindt dat het meer moet zijn dan dat. Zo kon het merk de volgorde omdraaien bij raceseries waar ze wel meedoen, denk aan de GT3-klasse met de M4 en de LMDh-klasse met de M Hybrid V8. Deze auto’s gebruiken allebei motoren die je in licht gewijzigde vorm terugvindt in productieauto’s, de V8 hybride in de XM en M5 en de M4 GT3 gebruikt dezelfde S58 als de normale M4. Er staat momenteel niks op de BMW-planning waar een F1-motor of F1-technologie logisch voor is.

BMW-Sauber of BMW-Williams

Vanuit geschiedenisperspectief kan een rentree van BMW in de Formule 1 weer makkelijk. Het meest vers op het netvlies staat BMW-Sauber, wat nu grappig genoeg het team is waar Audi mee in zee is gegaan. Dat kan dus niet meer, maar BMW-Williams wat daarvoor een tijdje is geweest, kan weer wel. En hey, Williams heeft momenteel geen automerk als partner, dus Audi-Sauber en BMW-Williams zou een mooie strijd worden.

Van Meel lijkt echter stellig in het niet willen rijden in de Formule 1, zonder de deur op een kiertje te zetten. Het is dus niet verleidelijk om Audi en Mercedes te volgen in deze concurrentiestrijd. Er zijn dus grenzen! (via Drive)