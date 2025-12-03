Video: Ongeluk of opzet?

Een vrachtwagenchauffeur en een auto hebben haast.
Zouden ze ruzie hebben met elkaar? Wat volgt is een aardige klapper.
Bekijk ook deze video: Vergeten te spiegelen
Autoblog
Reacties
potver7 zegt
Karma voor meneer de vrachtwagenchauffeur. Wat ’n mongool…
mjpamsterdam zegt
De achtervolgende partij voelde “ aan zijn water “ dat er iets ging gebeuren ? Heeft zelf ook aardig de sokken erin !
tortuga zegt
Reden ze nu door het rood en allemaal zonder te vertragen?