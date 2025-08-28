Autoblog.nl

Video: bizarre achtervolging eindigt met zware aanrijding

Auteur: , gepost om 4 Reacties

Een achtervolging in Amsterdam met een bizar einde.

In een file proberen te ontkomen aan de politie. Succes. De verdachte in deze video probeert het en faalt daar hard in. Het levert wel spectaculaire beelden op.

Bekijk ook deze video: dat scheelde een haartje

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken