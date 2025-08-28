Video: bizarre achtervolging eindigt met zware aanrijding

Een achtervolging in Amsterdam met een bizar einde.
In een file proberen te ontkomen aan de politie. Succes. De verdachte in deze video probeert het en faalt daar hard in. Het levert wel spectaculaire beelden op.
Bekijk ook deze video: dat scheelde een haartje
Reacties
bmw1cabrio zegt
Eigenlijk bizar hoe je met een relatief lage snelheid al zo op z’n kant kan liggen
sanderkomnogeensergens zegt
Weer een pot ellende voor de onschuldige slachtoffers.
Hawkeye72 zegt
Hey chef wat is die probleem dan broer….
moveyourmind zegt
Another one bites the Duster