Video – Achtervolging van AMG eindigt met crash

De foto heb je misschien al eens eerder gezien, maar we hebben nu ook de beelden van de achtervolging.

Onze favoriete vlogger – Politievlogger Jan-Willem – heeft weer een nieuwe video geüpload. Deze keer geen vlog, maar een achtervolging. Altijd leuk natuurlijk, zeker als het een dikke Mercedes-AMG C63 Coupé betreft.

Het is er wel eentje uit de oude doos: Jan-Willem meldt dat de beelden uit 2022. Wij schreven echter – met onze vooruitziende blik – in 2021 al een artikel over de achtervolging van deze AMG. Toen wisten we nog niet wat de bestuurder op zijn kerfstok had, maar het blijkt te gaan om inbrekers.

Het is dus oud nieuws, maar de beelden van de achtervolging hadden we nog niet. Die wilden we jullie niet onthouden, dus bij deze!

Via: Politievlogger Jan-Willem