Weet jij waar deze kekke Stellantis-bus op geïnspireerd is?

Kijk, zo wordt jouw Stellantis-bus ineens een stuk unieker. Alleen herken jij wat inspiratie bood voor dit retro-ontwerp?

We hebben het vaker over auto’s die meermaals gefacelift worden om de houdbaarheidsdatum te verlengen. Er is geen onbetwiste winnaar, maar er is wel een model dat speelt met de limieten van faceliften en zelfs rebadgen. Het is alleen geen auto: het is de grote Stellantis-bus. Dat wil zeggen: de grote bestelwagen die verkocht wordt als Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper (Relay in het VK), Opel/Vauxhall Movano en Toyota ProAce Max. Zelfs in de VS is deze nog een tijdje verkocht als RAM ProMaster. De bus debuteerde in 2007 en bedrijfswagens worden vanwege hun nuttige aard vaak iets langer in productie gelaten dan auto’s. Maar bedenk wel dat deze bussenfamilie vergeleken met concurrenten (Renault Master, Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit) al twee tergend lange generaties meegaat. Wel met meermaals een frisse neus, updates qua techniek en de toevoeging van een volledig elektrische variant.

Caselani

Kortom: de grote Stellantis-bus is in al zijn soorten en maten geen zeldzaamheid op de Nederlandse en Europese wegen. Nou ben je met zo’n bus vaak er niet op uit om uniek te zijn, als jouw bedrijfsnaam er maar op staat. Mocht je echter toch iets extra willen opvallen, dan kan je aankloppen bij het Italiaanse Caselani. Deze carrosseriebouwer doet iets leuks met de Stellantis-bus: ze bouwen een bodykit die het ding laat lijken op de oude Citroën Type H ‘Ribbelbus’. Inclusief de grote grille met het grote Citroën-logo, ronde koplampen en dus geribbelde panelen. Ja, je ziet duidelijk dat het geen ‘echte’ Type H is, maar dat is juist de lol ervan. Het is een leuke opfrisbeurt voor een normaal vrij neutrale bus, geen restomod-achtige praktijken. Het is typisch zo’n ombouw waar je een beetje humor voor moet hebben om het te kunnen waarderen. Maar in de wereld van foodtrucks is zo’n moderne ribbelbus wel een erg leuke toevoeging.

Fiat 616N

Het idee van de Citroën Type H, of tegenwoordig de 2CV, wordt maximaal uitgemolken. Je kan de grootste bus, maar ook de kleinere variant (Scudo, Expert, Jumpy, Vivaro en ProAce Worker) kan je van een bodykit voorzien. Zelfs de AMI kan je op een Type H laten lijken! Tijd voor iets nieuws. Eh, ouds. Caselani presenteert namelijk een ombouw op basis van een heel andere oude bus.

Nou is een Type H heel iconisch gebleken, maar we hebben het gevoel dat de bus in kwestie iets minder bekend is. Het gaat om de Fiat 616N. Een bus uit de jaren ’60, gekenmerkt door een bijzonder pilvormig grille-gedeelte en een bijzondere welving in de zijkant.

Op eenzelfde manier kan Caselani -in dit geval de Fiat Ducato- ombouwen naar 616-specificatie. Dat betekent: een paar carrosseriedelen eraf, nieuwe carrosseriedelen erop. Dat maakt overigens de Caselani-ombouwen vaak wel prijzig, wat het als gebruiksvoorwerp een lastig verkooppraatje maakt.

Maar kom op nou, kijk hoe leuk de Caselani-ombouw naar een Fiat 616N voor de grootste Stellantis-bus is geworden. Een goede use case voor deze bijzonder ogende ombouw is dan ook in de vorm van een camper. Met hoog dak, two-tone lak en dus het leuke design. Uitstekend, toch?

Caselani gaat de ombouw officieel en ‘in het vlees’ presenteren op de Caravan Salon in Düsseldorf, die morgen van start gaat. Waardoor ook jij een camper met deze ombouw wil.