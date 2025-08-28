Stofzuigermerk daagt Bugatti uit en komt met 200.000 tpm draaiende elektromotor

De Dyson-concurrent windt er geen doekjes om.

Dreame Technology gaat zijn horizon verbreden. Het bedrijf is ook in Nederland actief en omschrijft zichzelf als ”wereldwijde marktleider op het gebied van hoogwaardige consumentenelektronica en intelligente producten”. En toch had ik voor vandaag nog nooit gehoord van Dreame.

De bevoorrechte positie waar het bedrijf zich nu in begeeft heeft vooralsnog geleid tot schoonmaakapparatuur als (robot)stofzuigers (de eerste ter wereld zelfs, naar het schijnt), dweilen, robotgrasmaaiers, föhns en schrobmachines. Dit portfolio vormt kennelijk de basis voor een gloednieuw hypercarmerk. En niet zomaar eentje.

Dreame zou dus de eerste robotstofzuiger hebben gemaakt, maar heeft nog tal van innovaties bedacht. Vanaf eind vorig jaar 2024 heeft Dreame wereldwijd 6.379 patenten aangevraagd, waarvan er 3.155 al zijn toegekend. Eén van die patenten is een stofzuigermotor die een duizelingwekkende 200.000 tpm kan draaien die al in een stofzuiger zit. Ter vergelijking: de elektromotoren van de snelste EV ter wereld draaien maximaal een matige 30.000 toeren per minuut.

Hier hebben we al die tijd op gewacht, denkt Dreame

Nu kondigt Dreame de stap in het diepe aan: een eigen hypercar. Daarvoor is het de hoogste tijd denkt het merk. ”De luxe autosector mist een écht intelligent merk voor elektrische hypercars. Terwijl traditionele ultraluxe merken zoals Bugatti en Bentley traag zijn geweest met het omarmen van elektrificatie en intelligentie, zal Dreame opnieuw definiëren wat ultraluxe is.” Dat zijn nog eens uitspraken. Maar eh Dreame, ooit gehoord van Rimac?

Een merk waar Dreame wel ooit heeft gehoord, is Xiaomi. Ook dat Chinese bedrijf vond een side hustle in het bouwen van auto’s te bouwen met onder andere de SU7 Ultra. Een tijdje terug was Xiaomi het moederbedrijf van Dreame, maar na het ontwikkelen van wat stofzuigers kon Dreame op eigen benen staan.

Het hypercar-project is inmiddels opgezet en er zijn bijna 1.000 werknemers op gezet. Er komt nog personeel en een flink budget bij over de lange termijn. Zoals tegenwoordig vaak het geval is, voert AI de boventoon. De slimme computer leert gaandeweg wat jouw gewoontes zijn en past er zich op aan. Tevens staat het systeem in verbinding met smart-producten bij je thuis.

De hypercar

Als we Dreame mogen geloven krijgen we de hypercar in 2027 voor het eerst helemaal te zien. Op dit moment krijgen we alleen het schokkerige beeld wat bovenaan dit artikel staat, dus heb ik m’n maatje ChatGPT maar weer eens gevraagd om hulp. Ik zal de render ook maar gelijk doorsturen naar Dreame, want dit ziet er best tof uit, toch?

Ik had dit soort initiatieven een tijdje terug snel afgedaan als fantasie, maar aangezien het blijkbaar zo’n groot bedrijf is, kan deze droom nog weleens werkelijkheid worden. Er zijn al gekkere dingen gebeurd, niet waar?

Wat denk jij: komt deze droom uit of zuigen de auto’s van Dreame nog harder dan hun stofzuigers?

