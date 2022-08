Video: bizarre crash met 8 auto’s (o.a. Nyck de Vries) in Formule E

Een bizarre crash tijdens de E-Prix van de Formule E in Seoul. Acht coureurs missen de bocht en raken de boarding. Behalve Nyck de Vries, die zijn FE-bolide onder die van Sebastien Buemi schuift.

De Nederlander kon ongeschonden uit zijn auto bevrijd worden, maar daarvoor moest wel de auto van Buemi eerst weggetakeld worden. Iedereen is ongedeerd gebleven, maar de race werd wel afgevlagd met rood totdat alle auto’s weggesleept werden.

De eerste die eraf vloog was Norman Nato, daarna volgden zeven coureurs dezelfde lijn om op dezelfde manier in de boarding terecht te komen. Volgens meerdere coureurs speelde mee dat het circuit vochtig was en de spray van achter de auto’s voor slecht zicht zorgde. Dat in combinatie met een natte baan zorgde voor dit bizarre ongeval. (via The Race)