Alfaholics Spider is een absolute streling voor het oog

Alfa-restomodder Alfaholics heeft naast hun vele Giulia’s nu ook een oude Spider. En hij is prachtig.

Onder de kunst van het restomodden vallen ook verschillende categorieën. Het makkelijkste is vaak een crate engine, meestal van Amerikaanse makelij, in een oude bak plempen. Leuk, want dat is vaak hoe je de ultieme restomod creëert: nieuwe techniek, het oude lijnenspel. Toch kan het ook met iets meer finesse en een bedrijf dat daar erg goed in is, is Alfaholics.

Alfaholics

De Engelse Alfa-specialisten zijn bekend van het werken aan de Alfa Romeo Giulia uit de jaren ’60, maar alles wat met Alfa Romeo te maken heeft passeert de revue. Zo heeft Alfaholics recent de laatste hand gelegd aan hun nieuwste project. Dit is de Alfaholics Spider-R 101.

Alfaholics Spider-R 101

Deze lichtblauwe Spider begon zijn leven als een ‘gewone’ Alfa Romeo Spider die Alfaholics volledig heeft gerestaureerd. Tijdens het opbouwen is er het één en ander veranderd. Om mee te beginnen ligt voorin wel een hele verantwoorde motor. De 2.0 liter grote Alfa Romeo “Nord” motor die we kennen van een hele hoop modellen van het merk. In de Spider-R goed voor 200 pk. Lekker authentiek zonder gelijk een hot rod te maken van deze Spider. Het gaat in theorie om een standaard Nord-motor, met aangepaste gaskleppen en een Motec-managementsysteem.

Naast een lichtgewicht vliegwiel en een aangepaste koppeling is er een breed scala aan authentieke Alfaholics upgrades toegevoegd aan de Spider. Nieuwe aandrijfstangen en een heus LSD om de wielen aan te drijven. Een nieuwe set veren, nieuwe wishbones, GTA-R remmerij, een op maat gemaakte sportuitlaat en zelfs een volledig op maat gemaakte benzinetank. De 15 inch Alfa-wielen lijken authentiek, maar het zijn ook volledig eigen magnesium wielen met enkel de naafkappen van het origineel overgenomen.

Om het geheel af te maken is het interieur voorzien van nieuw leder, voor de stoelen, deurbekleding en het dashboard. Een Mohair-kap voor als het regent maakt de creatie af.

Deze bijzondere Alfaholics Spider in Azzurro Amalfi is een uniek ding. Wat er gaat gebeuren qua verkoop en of er meer komen, is nog niet bekend. Voor nu is dit blauwe exemplaar de enige en wij worden er aardig hebberig van.