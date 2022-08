Je raadt écht nooit welke nieuwe Ford dit is

Ford gooit één van hun modellen volledig op de schop: dit nieuwe model lijkt niet eens in de verste verte op zijn voorganger.

In de VS was de SUV/crossover-hype ietsje eerder dan bij ons. Dan bedoelen we dat één SUV per klasse meestal niet genoeg is voor een merk. Zo was het gamma van Ford al aardig gevuld met SUV’s zo vroeg als 2006. Toen was er al voldoende ruimte voor een compacte SUV. Deze strak gelijnde bolle SUV kreeg de naam Edge.

Ford Edge

Aangezien de VS ook een wat andere invulling geeft aan grootte van auto’s, was de Ford Edge bedoeld als een wat kleiner model. Nog steeds was het een fors ding en ook de 3.5 liter V6 had voldoende pit. Het bleek wel een goede zet, zo’n compacte SUV die er kek uitzag. De auto ontving een forse facelift in 2011 en er kwam zelfs een volledig nieuw model in 2015.

Edge in Europa

Voor ons Europeanen is die tweede generatie relatief bekend. Wij kregen hem namelijk ook! Hij kwam in Nederland alleen beschikbaar met de 2.0 liter TDCi dieselmotor. Initieel kon je hem krijgen als basismodel (Sport), ST-Line (extra sportief) en Vignale (Luxe). Dat werd later gestript naar enkel de ST-Line bij de facelift. Je kon hem dus gewoon hier kopen, maar dat werd niet echt gedaan.

Er zijn 127 exemplaren van de Ford Edge verkocht tussen 2016 en 2019, waar 2019 het enige jaar was dat de 75.000 euro kostende facelift werd verkocht. Hoe interessant dat was? Er zijn er in 2019 7 stuks verkocht. Nee, niet 70 of 700, zeven stuks. Heb jij zo’n Ford Edge ST-Line uit 2019, dan heb je een zeldzaam ding.

China

In China kon je ook een Ford Edge kopen en dat werd daar iets meer gedaan. Sterker nog, Ford heeft daar een speciale versie van de Edge verkocht genaamd Edge Plus, die zijn bolle achterkant inruilt voor een ‘normale’ D-stijl zodat het een zevenzitter is.

Dat verklaart waarom er een nieuwe Ford Edge aan de horizon staat en het bijna niet meer op een Edge lijkt. Weg is die leuke bolle vorm, het is nu gewoon een bloedserieuze zevenzits SUV. Wel met een gloednieuw design, in lijn met de nieuwe designtaal van Ford.

Uniek?

De nieuwe Ford Edge is nog niet onthuld, maar bij het homologatieproces van het Chinese Ministery of Industry and Information Technology horen afbeeldingen van de auto in vol ornaat. Via de Chinese overheid krijgen we hem dus alvast te zien. Het lijkt meer op een wat opgeleukte Explorer en dan ga je je toch afvragen wat je hier nou aan hebt.

Aan de hand van de technische data die het MIIT ook vermeld weten we dat de nieuwe Ford Edge voor China vijf meter lang wordt en 1.945 kg weegt. Er wordt gesproken van een 2.0 liter benzine-turbomotor die 248 pk levert.

De VS en Europa

Naar verwachting wordt de Ford Edge in vol ornaat onthuld door Ford eind dit jaar. Nu is de grote vraag, keert de Edge terug naar de VS en Europa? In de VS kun je zo’n auto altijd slijten, maar dan wel in zijn huidige vorm om kannibalisatie door de Explorer te voorkomen (en dus niet als een zevenzitter). In Europa verwachten wij dat het doek gevallen is voor de Edge. (via MIIT)