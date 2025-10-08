Video: Bliksem verrast automobilist

Dat scheelde heel weinig!
Een bliksem vlak voor je donder. Dan kijk je toch wel heel even gek op.
Bekijk ook deze video: Lamborghini voert bijzondere parkeeractie uit
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
Robert zegt
Ze zeggen dat de bliksem nooit twee keer op dezelfde plek inslaat, maar ik telde in de slowmotion toch vijf(!) afzonderlijke vlambogen.