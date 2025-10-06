Video: Motorrijder verrast door plotselinge gladheid

Rijden onder natte omstandigheden op de motor is niet zonder risico.
Motorrijden kan best listig zijn. Wat ging hier fout volgens jou?
Bekijk ook deze video: GTA in het echte leven
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 4 Reacties
Reacties
KennOne zegt
Bij de aankoop ging het als mis. Als hij een Ducati had gekocht was hij sowieso met regen niet gaan rijden😅, maar hij rijd gewoon te hard. Vooral kruispunten en rotondes zijn lekker glad als het regent met al dat rubber en vuil.
lekkaah zegt
Slicks?
DIG-T 190 GT zegt
Wat ging hier fout? Motorrijden.
koekwaus zegt
Oude banden wellicht?