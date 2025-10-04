Video: Ferrari Purosangue rijdt velgschade

Om de Bugatti Chiron heen, maar wel je velgen naar de knoppen.
Daarom kun je beter met een Citroën Saxo door de stad rijden.
Bekijk ook deze video: Hoe krijg je het voor elkaar?
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 6 Reacties
Reacties
Jozo zegt
Ff een lakstiftje eroverheen, zie je niks meer van
307-2.0-chipped zegt
Alleen dat gevoel he, die schade die er TOCH zit. Gaat zo lekker onder je huid zitten….
Marco(s) zegt
Zal wel ergens in Italië zijn nee? Fijn daar al die smalle straatjes 👍🏻
ghengiskhan zegt
Zou het kunnen dat die straatjes er al eeuwen voor de komst van de auto waren? En dat Italië (als het daar is) geen zin heeft om historische steden met een bulldozer te veranderen in een soort van Houston tbv mensen met een (te) grote auto?
ghengiskhan zegt
mashell zegt
Lijkt meer op Londen…