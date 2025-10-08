O nee: op koude dagen kan de stroom uitvallen door EV’s

Er zijn 22 gebieden waar deze winter de stroom kan uitvallen.

Het stroomnet barst uit zijn voegen in Nederland. Dat speelt al een tijdje, maar ja, dat is niet van de ene op de andere dag op te lossen. En dat kan deze winter potentieel voor problemen gaan zorgen. We zijn op het punt dat op sommige plekken de stroom eraf kan gaan op koude dagen.

Netbeheerder Enexis luidt daarom de noodklok. Er zijn 22 locaties waar ze niet kunnen garanderen dat het stroomnet deze winter de pieken kan opvangen. Enexis zegt dat ze in het uiterste geval een deel van het stroomnet uitschakelen uit voorzorg. Als ze dat niet doen, kan er schade ontstaan aan kabels en elektriciteitsstations en dan zijn we nog verder van huis.

De titel is natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar elektrische auto’s vormen zeker onderdeel van het probleem. De piekuren van 16.00 tot 21.00 zijn namelijk ook de momenten dat mensen hun EV aan de lader hangen. Op koude winterdagen draait de warmtepomp ook nog eens op volle toeren en dan komt het stroomnet zwaar onder druk te staan.

Enexis doet daarom een dringende oproep: verminder je stroomgebruik tijdens de piekuren. Vooral als je in een van de plaatsen woont die op het kaartje staan. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is je elektrische auto ’s nachts opladen. Dat is bij een slimme laadpaal eenvoudig in te stellen.

Op de 22 kritieke locaties is normaal netbeheer niet meer mogelijk zegt de netbeheerder. “De maatregelen die wij dan kunnen inzetten, hebben mogelijk impact op onze klanten en dat vinden wij erg vervelend. Als we de handen ineenslaan met onze klanten kunnen we dit voor een belangrijk deel voorkomen,” aldus Maarten Noom van Enexis.

De overheid deed eerder al een soortgelijke oproep, met de campagne ‘Zet Ook de Knop Om’. Dit kon rekenen op de nodige weerstand, dus waarschijnlijk gaan de meeste mensen gewoon op de oude voet verder. Om gedragsverandering teweeg te brengen bij Nederlandser is er toch echt een financiële prikkel nodig.

Er ligt wel een plan om stroomverbruik buiten de piekuren te belonen, maar dat zal pas in 2028 ingaan. Als het überhaupt doorgaat. Daar hebben we deze winter dus niks aan.

Foto: het wagenpark van @adinsx