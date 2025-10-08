Verrassing: dit merk brengt de vijfcilinder terug!

Audi is toch niet het enige merk wat een vijfcilinder aanbiedt.

Audi is de laatste der Mohikanen, want zij zijn momenteel de enige fabrikant die nog een vijfcilinder levert. Die ligt ook nog maar in één model, de RS3. Donkervoort is inmiddels gestopt met de vijfcilinder en Cupra zette in 2024 een punt achter de Formentor VZ5.

We hadden niet verwacht dat we de vijfcilinder ooit nog terug gingen zien in iets anders dan een RS3, maar we hadden het mis. De vijfcilinder maakt tóch weer een comeback bij Cupra. Het merk lanceert vandaag de vernieuwde Formentor VZ5.

De Formentor werd in 2024 gefacelift en deze versie krijgt nu alsnog de vijfcilinder. Motorisch is er niks veranderd. De VZ5 levert wederom 390 pk en 480 Nm. Dat is 10 pk en 20 Nm minder dan de RS3, want verschil moet er wezen. Maar met 390 pk kom je weinig te kort.

Het recept is verder vergelijkbaar met de RS3: de Formentor heeft vierwielaandrijving en een zeventraps DSG-bak. Ook heeft Cupra de torque splitter van Audi overgenomen, die het vermogen variabel over de achterwielen verdeelt. Daarmee wordt het bekende Audi-onderstuur geminimaliseerd.

Qua uiterlijk kun je de vijfcilinder eenvoudig herkennen aan de uitlaten. De Formentor VZ5 heeft vier schuin geplaatste uitlaten. Aan de voorkant prijkt een carbon splitter. Ook heeft de VZ5 speciale 20 inch velgen. Meer aanpassingen zijn ook niet nodig, want de Formentor oogt van zichzelf al behoorlijk agressief.

De vernieuwde Cupra VZ5 zal wel een exclusief model blijven. Er worden in totaal niet meer dan 4.000 stuks gebouwd. Maar toch leuk dat Cupra het doet. Helaas hebben we hier in Nederland niet zoveel aan, want de VZ5 is wederom niet voor ons. Sowieso zou niemand ‘m kopen, want deze zou in Nederland gewoon een ton kosten.