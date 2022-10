Video – BMW 3.0 CSL Hommage in actie op de ‘Ring

Bij BMW staat een gelimiteerd jubileummodel te popelen om onthuld te worden, de 3.0 CSL Hommage. Op de ‘Ring is een gecamoufleerd model al in actie te zien.

Alle info die je nodig hebt over de aankomende BMW 3.0 CSL Hommage vindt je in het artikel dat @willeme er recent aan wijdde. In het kort: het wordt het ultieme verjaardagscadeau voor BMW M’s vijftigste verjaardag. De aankomende 3.0 CSL Hommage laat zich inspireren door – verrassing – de originele 3.0 CSL (E9). De auto is uiteraard gebaseerd op de BMW M4, maar krijgt een op maat gemaakt koetswerk aangemeten. Hopelijk eentje dat in grote lijnen nog een beetje doet denken aan de originele 3.0 CSL Hommage concept. De S58 zes-in-lijn moet in de CSL Hommage 560 pk bedragen en met 1.550 kg moet het gewicht een stuk lager liggen dan de M4 (G82). Op de gecamoufleerde auto die BMW al eens onthuld heeft staat de tekst “6MT FTW” (6 Manual Transmission – een afkorting voor een handgeschakelde zesbak – For The Win), wat hopelijk een hint is.

Uiteraard zal de auto pas echt klaar zijn wanneer hij tot het uiterste gegaan is op de Nürburgring, waar BMW nu druk mee bezig is. Daarom duiken er nu video’s op van de BMW 3.0 CSL Hommage op ieders favoriete 147-bochtige circuit.

Video-credit: Automotive Mike