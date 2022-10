Autoblog Garage: introductie Renault Mégane E-Tech duurtester

We stellen onze nieuwe duurtester even voor: een Renault Mégane E-Tech.

Het is een komen en gaan in de Autoblog Garage. Het is nu alweer tijd voor een nieuwe toevoeging aan de vloot, in de vorm van een Renault Mégane E-Tech duurtester. Die zal ongetwijfeld niet zo leuk zijn als onze vorige duurtester van Renault (een Mégane R.S. Trophy), maar dat is natuurlijk geen eerlijke vergelijking.

Specificaties

In dit artikel stellen we onze nieuwe aanwinst even aan jullie voor. Het betreft de EV60, dus de versie met de grootste accu. Die heeft – je raadt het nooit – een 60 kWh accu. Daarmee kom je op papier 470 km ver. Dat is flink meer dan de instappert, de EV40. Die komt maar 300 km ver volgens de WLTP-cijfers. Hoe ver je in de praktijk komt met de EV60? Daar komen we zeker nog op terug.

We hebben bij Autoblog natuurlijk ook graag een auto die een beetje vlot is. Gelukkig heeft de EV60 niet alleen een grotere accu, maar ook meer power. 220 pk en 300 Nm om precies te zijn, in plaats van 130 pk en 250 Nm. Daarmee komt de Mégane E-Tech goed van zijn plek, mede omdat het ook geen enorm grote en zware auto is. Niet voor EV-begrippen in ieder geval. In EV60-uitvoering weegt de Mégane E-Tech 1.711 kg. Dat valt nog mee.

Formaat

Het formaat is ook goed om even te benoemen. Het eerste wat je denkt als je de Mégane E-Tech in het echt ziet is: ‘Hé, hij is eigenlijk best klein’. Op de foto’s lijkt het een uit de kluiten gewassen cross-over, maar in werkelijkheid is het meer een compacte hatchback. Het Ioniq 5-effect, maar dan precies andersom.

De Mégane E-Tech is ook kleiner dan een ‘normale’ Mégane, met een lengte van 4,2 meter. Qua formaat zit de auto tussen een Mégane en een Clio in. De E-Tech is wel wat hoger dan beide auto’s omdat hij toch wat cross-over-trekjes heeft. Desalniettemin blijft het een compact model. Geloof je het niet? Kijk dan maar eens goed naar de foto hieronder.

Uitvoering en prijs

‘Onze’ Mégane E-Tech is helaas niet uitgevoerd in een spannende kleur, maar ja, we hebben ‘m natuurlijk niet zelf samengesteld. Je betaalt overigens een meerprijs van €800 voor grijs, want de enige gratis kleur is wit.

Er zijn gelukkig wel ‘warm titanium’ accenten om de boel wat op te vrolijken. Ook is de auto two-tone uitgevoerd, met een zwart dak dus. Je hebt waarschijnlijk alleen nog maar foto’s mét zwart dak gezien, maar met de budgetuitvoering (onder links) krijg je dit niet.

Renault Mégane E-Tech Equilibre Renault Mégane E-Tech Iconic

De two-tone kleurstelling is standaard op de Techno- en de Iconic-uitvoeringen. Op die laatste uitvoering zijn ook de goudkleurige accenten standaard. De Iconic is de duurste uitvoering en toevallig ook de uitvoering die wij hebben. Dat hebben we weer mooi getroffen.

Ons exemplaar heeft ook 20 inch velgen, die op zo’n compacte auto écht groot zijn. Het kost misschien wat range, maar het oog wil ook wat. Deze 20 inch jetsers zijn standaard vanaf de Techno. De wielen van de Iconic zijn trouwens weer net even anders qua design, want verschil moet er wezen.

In het interieur is bij de instapversie een 9 inch scherm te vinden, maar dat is voor hedendaagse begrippen natuurlijk een beetje behelpen. Bij de iets duurdere uitvoeringen tref je dus een fors 12 inch scherm aan.

In de Iconic ben je verder van alle gemakken voorzien. Zo krijg je 6-voudig verstelbare stoelen met massage- en geheugenfunctie en Harman/Kardon-audio met 9 speakers. Best wel premium allemaal.

De Iconic-uitvoering zit standaard dus aardig goed in de spulletjes, maar je kunt natuurlijk altijd nog wat extra opties aanvinken. Ons exemplaar is ook uitgerust met een warmtepomp, die voor €1.000 op de prijslijst staat. Voor €2.000 is er ook nog ‘pack augmented vision & advanced driving assist’ aangevinkt.

Dat laatste omhelst onder meer adaptive cruise control, parkeersensoren rondom, parkeerhulp en nog diverse rijhulpsystemen. Ook krijg je dan een ‘smart rear view mirror’, waarmee op de binnenspiegel een camerabeeld vertoond wordt. Dat kan handig zijn, want de achterruit heeft het formaat van een brievenbus.

Al dat moois heeft wel een prijskaartje. Onze Renault Mégane E-Tech duurtester kost onder de streep €51.085. Ter vergelijking: een kale Mégane E-Tech EV60 kost €42.190. Er zit dus voor zo’n 9 mille aan extra’s op.

Eerste indrukken

De duurtest met de Renault Mégane E-Tech is nog maar net begonnen, maar uiteraard kunnen we al wel onze eerste indrukken noteren. Die zijn overwegend positief. De auto stuurt lekker direct en is minder lomp dan veel andere EV’s. In het gaspe… eh… stroompedaal zijn soms wel wat eigenaardige tikjes te voelen. Over de rijeigenschappen en de wegligging hebben we verder weinig te klagen vooralsnog. De stoelen zijn ook lekker comfortabel.

Het zicht naar achteren is ongeveer net zo slecht als in een Chrysler Crossfire (om maar wat te noemen), maar er zijn genoeg hulpmiddelen om dat te compenseren. Denk aan de genoemde ‘smart rear view mirror’ en een ‘around view monitor’. We moeten er wel bij zeggen dat dit niet op alle Mégane E-Tech’s aanwezig is.

Binnenkort zullen we meer uitgebreid verslag doen van onze bevindingen en zullen we met de Mégane E-Tech een bezoekje brengen aan zijn thuisland. Dit is namelijk ons vervoer naar de Autosalon van Parijs. We kunnen natuurlijk ook met een benzineauto gaan, maar we zouden graag na afloop Frankrijk ook weer te verlaten. En om nou allemaal jerrycans benzine mee te nemen is ook weer zo’n gedoe… Onze elektrische duurtester komt dus goed van pas.

