Video: BMW-fanaat heeft bezoek in zijn garage

We snappen best dat je zo’n E31 even van dichtbij wil bekijken, maar dan maar direct de garage in springen?

Indringers in je huis wordt je nooit blij van. Helemaal niet als ze het gemunt hebben op je garage. Maar goed, als je de boel een beetje afsluit houd je indringers wel buiten. Toch?

Eland in garage

Dat werkt als je er vanuit gaat dat je indringer een persoon is. In Zweden moet je het scenario open houden dat de indringer een wat groter wezen dat niet voor rekening vatbaar is, zoals een eland. Het is niet voor niks dat de elandproef bedoeld is voor het ontwijken van deze gigantische dieren, want eentje aanrijden ga je met een gemiddelde auto helaas niet met een deukje in je voorbumper weg kunnen wuiven. Moet je nagaan wat er gebeurt als er eentje in je garage inbreekt.

Nou, dat overkwam de Zweed Viktor Örtegren. Op zijn Instagram kan je genieten van zijn BMW M4 (G82) die hij voor de Nürburgring heeft gebouwd, maar zijn garage bevat nog een paar andere (klassieke) BMW’s. We krijgen de garage te zien omdat hij dus een eland in zijn garage had rondzwerven. Zoals gezegd in de intro: aangezien twee van de klassiekers exemplaren van de E31 BMW 8 Serie zijn, snappen we dat zelfs elanden even willen spieken. Maar de eland liet het dus niet bij kijken. Het lijkt erop dat het grote dier van de gelegenheid gebruik maakte nadat Örtegren de deuren open had laten staan.

Schade

In de video, waar we Örtegren -waarschijnlijk omwille van de veiligheid- op afstand de eland zien vastleggen, wil de eland ontsnappen via het raam. En in elandenwereld staat er een mooi opstapje voor om je aan te kunnen afzetten. In de mensenwereld is dat opstapje een prachtige paarse BMW 8 Serie E31. Het filmpje heeft verder weinig context, dus qua schade weten we niet hoe de E31 eraan toe is.

Waar je al niet rekening mee moet houden in sommige landen!