Autoblog Video: Martijn stelt zijn M140i aan jullie voor

Nu op bewegend beeld, de nieuwe BMW M140i xDrive van Martijn!

Afgelopen zaterdag konden jullie een heel epistel lezen over de nieuwste aanwinst van cameraman Martijn in vorm van een BMW M140i xDrive. De opvolger van zijn M135i. Wat je met zo’n verhaal niet hebt is het geluid van de B58. Ook zie je op bewegend beeld net even wat meer details.

Kortom, check zeker even deze video waarop Martijn zijn BMW M140i xDrive aan jullie voorstelt. Aangenaam kennis te maken?