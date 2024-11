Brabus presenteert een meesterwerk voor liefhebbers van grijs

Wat kan je allemaal grijs maken op een auto? Heel veel, zo blijkt uit de nieuwste Brabus die het merk een ‘Masterpiece’ noemt.

Als je een Brabus in je hoofd inbeeldt, denk je waarschijnlijk aan een zwarte Mercedes met extra pep. Het merk doet tegenwoordig echter veel meer, waaronder dingen met kleur. En niet de minste kleuren. Roze, bijvoorbeeld.

Grijs

Mocht jij nou nog steeds dat ene nummer van Jaap Reesema de hele dag zingen, dan heeft Brabus ook wat voor jou. De nieuwste speciale editie is namelijk heel erg grijs. Maar dan echt heel erg grijs. Bedenk je wat je allemaal grijs kan maken aan een auto, en dan nog een beetje meer. Oké, niet de banden. Maar verder, vrijwel alles.

Brabus 1000 All Grey

Hij heet dan ook de Brabus 1000 All Grey. Dan is het in ieder geval duidelijk. De creatie is gebaseerd op de nieuwe Mercedes-AMG S63 E-Performance. Mercedes haalt daar al een niet zuinige 800 pk uit. Brabus vergroot de 4.0 Biturbo V8 naar 4.5 liter en komt samen met andere veranderingen zo op 1.000 pk uit. En een nog krankzinniger getal: 1.820 Nm. Brabus wil echter de componenten een beetje heel houden en beperkt het tot 1.620 Nm. Boeee!

Aangezien een Ferrari SF90 met 1.000 pk en 800 Nm koppel naar 100 sprint in 2,5 seconden, moet dat met de Brabus 1000 ook wel snor zitten, toch? Ja, maar vergeet niet dat je met een soort grijs gesausde Sagrada Familia op pad bent. De sprint duurt dus 2,5 seconden naar de 100. De 200 heb je aangetikt in 9,7 seconden en je jakkert door tot de koek op is bij 290 km/u. Tenminste, volgens Brabus is daar de koek op, want de 1000 krijgt een elektronische beperking.

Grijs, grijzer, grijst

Dat over de specs, want wat de Brabus 1000 All Grey echt bijzonder maakt is die uitvoering. Echt volledig grijs. Tot de velgen, de remklauwen en de onderdelen die normaal in carbon uitgevoerd zijn aan toe. Het enige dat voor contrast zorgt is de achterlichten en de rood verlichte uitlaten. Ja, echt.

Het zou wel humor zijn om nu een interieur te zien dat volledig uitgevoerd is in knalrood. Nee, het interieur is… grijs. Had je anders verwacht? De cabine van de Brabus 1000 All Grey is uitgevoerd in grijs leder met een ruitjespatroon.

Hoe veel is té veel als het gaat om één kleur? De Brabus 1000 speelt met de grenzen. Dat terwijl het recept van zo’n heerlijk kanon zónder de visuele upgrades simpelweg geniaal is. Gelukkig mag je hem ook bestellen in elke andere kleur die je wil met als je wil de meeste onderdelen als een zwart contrast.