Mislukte gok op Tesla door Hertz: zo groot is de schade

Van flinke winst tot dieprode cijfers vanwege een mislukte gok op een Tesla-vloot. Het overkwam Hertz.

Als je ergens redelijk succesvol op kan gokken, is het wel Tesla. Het Amerikaanse automerk weet op de beurs te fluctueren, maar over het algemeen te stijgen. Dit omdat de Model 3 en Model Y maar blijven scoren als allround elektrische auto’s. Perfect voor als je de gulden middenweg zoekt en eveneens perfect als je eentje in je schoot geworpen krijgt in plaats van een Toyota Camry voor 60 dollar per dag.

Hertz

Want ja, bij Hertz leek het erop dat ze een enorme vloot Tesla’s wilden. En dat deden ze dan ook, ze kochten een groot aantal modellen in bij het merk met zelfs Elon Musk die ze daarom een hart onder de riem staken. Veilige gok toch? Nee, niet echt. Hertz moest al hun Tesla’s weer in de verkoop zetten. De Tesla’s waren in de praktijk een hoofdpijndossier. Dat had een paar redenen, waaronder veel meer schades in verband met de onwennige directe acceleraties, dure schadereparatie vanuit Tesla zelf en het feit dat men überhaupt al niet te prikkelen was om een EV te kiezen in plaats van een auto op dinosap. Niet iedereen is zo’n durfal als collega Ruben die een epische roadtrip door de VS met een Tesla wel zag zitten.

Opruiming

Enfin, Hertz vond de Tesla-vloot een beetje voorbarig en deed hem weer van de hand, evenals een aantal Polestar 2’s die kampten met gelijkwaardige problemen. Uiteraard dik afgeschreven, want de Tesla-verkoop werd des tijds al aangekondigd als een vlooienmarkt voor potentiële Tesla-kopers. Hertz verwachtte des tijds al een verlies van richting de 250 miljoen dollar. Nu zijn de periodecijfers er en de cijfers zijn niet mals, zo rapporteert Welingelichte Kringen.

Verlies

Het gaat namelijk om een verlies van 1,3 miljard dollar volgens de cijfers uit het laatste kwartaal. Oef! Vorig jaar ging het in dezelfde periode om een winst van 629 miljoen. Normaliter trekt een bedrijf als Hertz namelijk nog best wel wat geld uit de verkoop van huurauto’s na hun voldane periode. Als er vroegtijdig afscheid genomen moet worden, kan dat rampzalig zijn. Waarvan akte.

Hertz is niet de enige met problemen, ook Sixt vermindert hun vloot EV’s omdat bij de Hertz-concurrent eveneens blijkt dat men sneller voor een ICE-model kiest.