Video: BMW gunt geen ruimte, krijgt meteen karma

gepost om 2 Reacties

Soms hebben acties zware consequenties.

De bestuurder van deze BMW wilde geen ruimte geven aan de auto naast hem. Die gooit ‘m er toch tussen, wat de BMW-rijder verraste.

