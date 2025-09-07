Video: BMW gunt geen ruimte, krijgt meteen karma

Soms hebben acties zware consequenties.
De bestuurder van deze BMW wilde geen ruimte geven aan de auto naast hem. Die gooit ‘m er toch tussen, wat de BMW-rijder verraste.
Bekijk ook deze video: BMW negeert rood licht, krijgt meteen spijt
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Soms hebben acties zware consequenties.
De bestuurder van deze BMW wilde geen ruimte geven aan de auto naast hem. Die gooit ‘m er toch tussen, wat de BMW-rijder verraste.
Bekijk ook deze video: BMW negeert rood licht, krijgt meteen spijt
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
hanstadema zegt
Je kunt ook stellen dat de BMW wordt afgesneden …
Mini Joe zegt
Altijd weer zo’n Duitse pkw 👀