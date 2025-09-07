Waarom veel automerken hun deurgrepen opnieuw moeten uitvinden

Een wetsvoorstel betekent wellicht het einde voor deurgrepen die nu het nieuwe normaal zijn.

Bij de efficiëntie van moderne auto’s valt vaak veel te winnen als je op de kleintjes let. Zaken die verplicht dan wel handig zijn, zoals buitenspiegels, kunnen die efficiëntie flink in de weg zitten als je het niet goed doet. Een ander exterieuritem neemt op vele auto’s ook opvallende nieuwe vormen aan. We hebben het dan over de deurgrepen.

Aerodynamische deurgrepen

De deurgreep was op de meeste auto’s (uitzonderingen daar gelaten) vrij simpel. Vroeger was het vaak een chromen greep op de deur en drukte je het slot in om de deur te ontgrendelen. Dat ontwikkelde zich tot twee gangbare vormen die nog steeds gebruikt worden: een soort flap die je naar boven tilt om de deur te openen, of een echte greep waar de greep zelf scharniert om de deur te openen.

Sinds de jacht op extra efficiëntie wordt er tegenwoordig vaak wat anders gedaan met deurgrepen. We hebben het dan over ‘verzonken’ deurgrepen, waar de hendel geen uitstulping is van het koetswerk maar uitklapt. Vaak met de hand, maar ook vaak door erop te drukken (of de auto te ontgrendelen) en een elektronisch mechanisme het werk te laten doen. Dat laatste begint in China nu een doorn in het oog te worden.

Gevaar

In China wordt namelijk door de overheid overwogen om verzonken deurgrepen in de ban te doen. De reden daarvoor is vrij simpel: het vertrouwt te veel op elektronica. Er zijn al meerdere incidenten geweest waar iemand ‘opgesloten’ zit in een auto die bijvoorbeeld in brand staat, omdat de beschadigde elektronica van de auto het niet toelaat om de deurgreep te gebruiken. Van binnen zit er verplicht een handmatige hendel, maar van buiten naar binnen meestal niet.

Weinig voordelen

Maar goed, een land als China zou moeten begrijpen waarom deze deurgrepen zo ideaal zijn. Het kan voor vele auto’s een aalglad koetswerk verzorgen, waardoor deze (vooral elektrische) modellen zeer efficiënt worden. Volgens de Chinezen valt dat tegen. Het effect dat verzonken deurgrepen hebben op de aerodynamica is verwaarloosbaar in het grote plaatje. Autobouwers claimen dat het de Cw-waarde kan verlagen met 0,03 punten, maar in de realiteit is het 0,01 met geluk en vaak zelfs 0,005. Het weegt niet op tegen de veiligheidsrisico’s.

Officieel gaat het nog om een voorstel, maar volgens ingewijden kan dit al in 2027 zorgen voor een ban op auto’s met verzonken deurgrepen. Het zou volgens het rapport gaan om elke auto die een deurgreep heeft die de deur elektronisch opent, dus bijvoorbeeld ook de semi-verzonken grepen van de Volkswagen ID-reeks. Of dit autofabrikanten als een bezetene richting de tekentafel dwingt om nieuwe deurgrepen voor China te ontwikkelen, is niet bekend.