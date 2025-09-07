Huh? Krijgt eerste Lambo EV een lawaaiige verrassing onder de kap?

Zo Italiaans als je het kunt krijgen: de Lamborghini EV wordt wellicht ’s werelds eerste EV met een verbrandingsmotor.

Eén van de sterke kanten die je moet hebben als chef van een automerk zijnde is dat je kan bijspringen wanneer plannen veranderen. En in deze tumultueuze tijden van EV-strategieën is dat belangrijker dan ooit tevoren. Het is dan wel vervelend als je voor de zeer lange termijn iets had bedacht, maar veranderende regels ervoor zorgen dat je nu op een andere manier geld kan verdienen.

Lamborghini Lanzador

Zo wist Lamborghini het een paar jaar geleden zeker: er komt een volledig elektrisch model. De concept genaamd Lanzador onthulde de naam en een voorproefje van de vormgeving. De productie liet nog heel even op zich wachten, Alleen in de jaren tussen die twee momenten, wordt wel duidelijk dat men misschien niet zo enthousiast wordt over een volledig elektrische Lambo-SUV dan aanvankelijk gedacht. Wat zijn de opties?

PHEV

The Drive sprak met Rouven Mohr, de Chief Technology Officer van Lamborghini. Hij kan twee dingen bevestigen: de Lanzador komt echt en wel tegen het einde van dit decennium. En hij bevestigt dat nog niks bevestigd is. Of zoals hij het zelf zegt: “we weten nog niet zeker wat wel of niet een fout maken is. Dus alle deuren staan nog open”. Dat was weer als reactie op de vraag of een Lanzador ook kan werken als PHEV in plaats van EV.

Verpakking

Enerzijds zou je zeggen: wat is het doel van een Lamborghini Lanzador PHEV als daar nu de Urus SE voor in leven is geroepen? Maar anderzijds is het misschien een mooie keuze ter voorbereiding van een volledig elektrische Lanzador. Mohr meent dat er redelijk wat moet veranderen om de Lanzador voor te bereiden op een verbrandingsmotor, maar dat het niet onmogelijk is. Al kan het volgens de chef wel een andere keuze opleveren qua verpakking als er wordt gekozen voor een andere aandrijflijn.

Kortom: de Lamborghini Lanzador, die komt echt. Alleen in welke vorm en of het wel een echte EV wordt, dat moet nog even blijken. Wel zou Lamborghini binnenkort officieel meer duidelijkheid scheppen over de Lanzador, dus wellicht dat we dan meer te weten komen.