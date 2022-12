Video – BMW M3 GTR uit Need for Speed bestaat!

Een stukje gaaf huisvlijt vanuit Oost-Europa: de BMW M3 GTR uit Need for Speed: Most Wanted bestaat echt.

Games zijn inmiddels zo ingebakken in de cultuur dat er een cult is ontstaan rondom sommige ‘game-auto’s’, net als bijvoorbeeld oude filmauto’s. Een goed voorbeeld daarvan is Need for Speed. Waar je eigen draai geven aan auto’s modificeren vaak het doel is, hebben de makers van Need for Speed ook hun fantasie los gelaten op een aantal auto’s. Zo is de BMW M3 GTR uit Need for Speed: Most Wanted aardig iconisch. De M3 GTR – officieel enkel een raceauto en er zijn maar een handjevol (prototype) straatauto’s van) is één van de auto’s waar vele gamers direct aan denken bij Need for Speed, dankzij zijn dikke bodykit en de bijzondere kleurstelling.

BMW M3 GTR uit Need for Speed in het echt

Welnu, genoeg inspiratie voor een bodykit-bouwer uit Letland om de droom van elke gamer uit 2005 waar te maken. Op basis van een BMW M3 E46 bouwde een bedrijf in Riga een BMW M3 om naar de Need for Speed-auto. Die bestaat al een tijdje, maar niks brengt de auto beter in beeld dan een gelikte video. Dus bij deze: