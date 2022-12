Porsche Centrum krijgt beste inruilauto ooit

Porsche Centrum Twente heeft een stukje Japans oermetaal mogen ontvangen als inruil voor een Porsche.

De ‘perfecte eerste auto’ bestaat niet. Ja, er zijn auto’s die voor een laag budget en een startende auto-eigenaar perfect zijn, zoals een Renault Clio. Andere mensen hebben geen zin in starten met een kleine hatchback en kunnen zich al vrij snel een Chrysler Crossfire permitteren. Toch is er één auto die altijd vrij snel ter sprake komt als je een startende automobilist bent: de Toyota Starlet.

Toyota Starlet

Veel mensen zijn dan ook begonnen met een Toyota Starlet. Waarom is de kleine Toyota uit de jaren ’90 zo populair? Omdat het een makkelijke auto is in de omgang. Ze zijn betrouwbaarder dan een golden retriever, zelfs als je enkel van apk tot apk leeft en ongeveer 15 euro per apk of beurt te besteden hebt. Spotgoedkoop in de aanschaf en maandelijkse kosten is natuurlijk ook een goede reden voor een Starlet. En de auto is gewoon zo heerlijk pretentieloos. Nee, echt sexy is ‘ie niet. Maar als je echt voor weinig geld niet meer onder bushokjes wil staan in de regen, is de Toyota Starlet waar je kan beginnen.

Toyota Starlet als inruil bij Porsche

Rondom de kerstdagen komt er een leuk verhaal binnen vanuit Porsche Centrum Twente. Hét bewijs hoe snel het leven kan gaan. Iemand kocht namelijk een lekker dikke 630 pk sterke Porsche Panamera Turbo S. Zoals elke dealer is een Porsche-dealer de minste niet als het gaat om inruilen, dus kon de man in kwestie ook zeker zijn oude auto inruilen. Dat ging dus om een Toyota Starlet uit 1995. De dealer zette op Instagram ‘het bewijs dat hard werken en ondernemen loont’, dus wij gokken dat de man in kwestie niet zo veel over had of verdiende om meer dan een Starlet te willen rijden, totdat zijn onderneming ineens sky high ging. Het is een ongebruikelijke upgrade om van de populairste startersauto van Nederland te upgraden naar één van de dikste vierdeurs auto ter wereld.

Goed doel

Dan vraag je je wellicht af: gaan we binnenkort in de Porsche Approved-occasionselectie een Toyota Starlet terugvinden? Nee. De dappere rode automobiel is eerst voorzien van een goede poetsbeurt om weer lekker strak in de rode lak te staan, daarna werd de auto geveild tijdens de kerstborrel onder het personeel van Porsche Centrum Twente. De opbrengst van deze ‘veiling’ gaat naar een goed doel en zo krijgt de Starlet een nieuwe eigenaar. Dan kan iemand anders hem oprijden als startersauto. (via Instagram)