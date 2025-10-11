Video: Renault voert risicovolle inhaalactie uit

200 pk extra had geen overbodige luxe geweest
Inhalen zonder genoeg power. Doe het dan gewoon niet. Levensgevaarlijk
Auteur: Redactie Autoblog
Reacties
leefvrij zegt
Lesje inhalen zou beter zijn. Had vroeger een auto met 60pk. Kon ik prima mee inhalen. Juiste versnelling, vaart maken voordat je naar links gaat, ben je er zo voorbij. Die 200pk extra is nergens voor nodig.
Oh ja en is hier geen doorgetrokken lijn?