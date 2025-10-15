Nu kun je zelf zien of elektrisch rijden echt goedkoper is

Aan de hand van een rekentool kijken of elektrisch rijden goedkoper is dan een benzineauto.

De tweedehandsmarkt groeit, het laadnetwerk breidt zich razendsnel uit en de tijd van echt prehistorische EV’s ligt achter ons. Maar hoe weet je nou echt van tevoren of een elektrische auto op termijn goedkoper is dan een benzineauto? De Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft een rekentool bedacht onder de naam vergelijkladenmettanken.

Reken zelf wat je bespaart

De rekentool is bedoeld voor automobilisten die willen weten wat elektrisch rijden hen zou kosten, of juist opleveren. Vrijwel alle modellen vanaf bouwjaar 2020 zijn erin opgenomen. De site toont vier standaardvoorbeelden, waarmee je direct kunt zien wat het verschil is tussen tanken en laden.

Bij RTL Nieuws namen ze de proef op de som. Wie maandelijks 1.500 kilometer rijdt met een Volkswagen Golf, bespaart volgens de tool zo’n 1.000 euro per jaar. Heb je de mogelijkheid om thuis te laden, dan loopt dat voordeel zelfs op tot 1.600 euro. Dat verschil komt vooral doordat de stroomprijs flink kan variëren.

Waar andere vergelijkingssites, zoals die van de ANWB, uitgaan van een vaste stroomprijs (43 cent per kWh), laat de VER-tool je die waarde zelf aanpassen. Want niet iedereen laadt even duur. Thuisladen kan gemiddeld voor zo’n 26 cent per kWh en wie zonnepanelen heeft is nog voordeliger uit

MAARRR

Er moet wel een kleine kanttekening geplaatst worden bij deze rekentool. Het is namelijk lekker theoretisch. Onderhoud en afschrijving zijn niet in de berekening meegenomen. Onderhoud kan meevallen, maar ook tegenvallen. Denk aan kapotte batterijcellen die vervangen moeten worden. Het komt niet vaak voor, maar als er iets mis is met de aandrijflijn en je hebt geen garantie is een rekening van duizenden euro’s niet ondenkbaar.

En dan afschrijving. Zeker de luxere auto’s zoals een Porsche Taycan of Audi e-tron hebben te maken gehad met een flinke afschrijving. Of een Tesla Model 3 met een nieuwprijs van 40k in 2019. Staat nu voor zo’n 15k op Marktplaats.

Natuurlijk zijn deze zaken ook van toepassing op een benzineauto, maar het geeft wel aan dat je niet blind op de rekentool kunt vertrouwen. Hou dat in het achterhoofd.

De motorrijtuigenbelasting voor EV’s blijft voorlopig gunstig. En ook de levensduur van accupakketten blijkt in de praktijk steeds beter dan aanvankelijk gedacht. Dus ja, je kunt zeker beter uit zijn met een elektrische auto op de lange termijn in vergelijking met een benzineauto.