Nu kun je zelf zien of elektrisch rijden echt goedkoper is

Aan de hand van een rekentool kijken of elektrisch rijden goedkoper is dan een benzineauto.
De tweedehandsmarkt groeit, het laadnetwerk breidt zich razendsnel uit en de tijd van echt prehistorische EV’s ligt achter ons. Maar hoe weet je nou echt van tevoren of een elektrische auto op termijn goedkoper is dan een benzineauto? De Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft een rekentool bedacht onder de naam vergelijkladenmettanken.
Reken zelf wat je bespaart
De rekentool is bedoeld voor automobilisten die willen weten wat elektrisch rijden hen zou kosten, of juist opleveren. Vrijwel alle modellen vanaf bouwjaar 2020 zijn erin opgenomen. De site toont vier standaardvoorbeelden, waarmee je direct kunt zien wat het verschil is tussen tanken en laden.
Bij RTL Nieuws namen ze de proef op de som. Wie maandelijks 1.500 kilometer rijdt met een Volkswagen Golf, bespaart volgens de tool zo’n 1.000 euro per jaar. Heb je de mogelijkheid om thuis te laden, dan loopt dat voordeel zelfs op tot 1.600 euro. Dat verschil komt vooral doordat de stroomprijs flink kan variëren.
Waar andere vergelijkingssites, zoals die van de ANWB, uitgaan van een vaste stroomprijs (43 cent per kWh), laat de VER-tool je die waarde zelf aanpassen. Want niet iedereen laadt even duur. Thuisladen kan gemiddeld voor zo’n 26 cent per kWh en wie zonnepanelen heeft is nog voordeliger uit
MAARRR
Er moet wel een kleine kanttekening geplaatst worden bij deze rekentool. Het is namelijk lekker theoretisch. Onderhoud en afschrijving zijn niet in de berekening meegenomen. Onderhoud kan meevallen, maar ook tegenvallen. Denk aan kapotte batterijcellen die vervangen moeten worden. Het komt niet vaak voor, maar als er iets mis is met de aandrijflijn en je hebt geen garantie is een rekening van duizenden euro’s niet ondenkbaar.
En dan afschrijving. Zeker de luxere auto’s zoals een Porsche Taycan of Audi e-tron hebben te maken gehad met een flinke afschrijving. Of een Tesla Model 3 met een nieuwprijs van 40k in 2019. Staat nu voor zo’n 15k op Marktplaats.
Natuurlijk zijn deze zaken ook van toepassing op een benzineauto, maar het geeft wel aan dat je niet blind op de rekentool kunt vertrouwen. Hou dat in het achterhoofd.
De motorrijtuigenbelasting voor EV’s blijft voorlopig gunstig. En ook de levensduur van accupakketten blijkt in de praktijk steeds beter dan aanvankelijk gedacht. Dus ja, je kunt zeker beter uit zijn met een elektrische auto op de lange termijn in vergelijking met een benzineauto.
Reacties
waterisnat zegt
Goedkoper voor jezelf (egoistisch deugzaam) of goedkoper voor het geheel van de samenleving? De tax rekening naar de buurman schuiven is niet echt goedkoper voor het grotere plaatje (i.e. stuk duurder)
Pibasso zegt
Ah, de reactie die je kan verwachten. Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk.
banderas zegt
“Onderhoud kan meevallen, maar ook tegenvallen. Denk aan kapotte batterijcellen die vervangen moeten worden. Het komt niet vaak voor, maar als er iets mis is met de aandrijflijn en je hebt geen garantie is een rekening van duizenden euro’s niet ondenkbaar.”
Bij bijna elke EV heb je op juist die batterijen 8 jaar garantie. Maar de overige delen zijn juist wel vaak erg duur, maar ik denk dat dit voor een moderne brandstofauto niet anders is. Vergeet niet dat plug-ins ineens populair zijn, terwijl die NOG meer spullen aan boord hebben, incl. die batterijcellen en laadsysteem. Dus ik verwacht veel hogere kosten bij plug-ins als die uit garantie zijn. 2 aandrijflijnen ipv 1 is sowieso een grotere kans op gezeik.
Afschrijving Model 3 is logisch: tienduizenden in 1x op de markt en ook allen allemaal uit de lease. Gewoon logisch en dit kon iedereen verwachten. Daarnaast had bijna niemand toen een Model 3 prive gekocht, dus who cares?
En pak een BMW 7 Serie na 2 jaar, die schrijven ook keihard af.
Snelladen deed/doe ik alleen op vakantie en misschien 1x een keer in Belgie of NL. Andere tijden laad je altijd goedkoop op. Pak je kwh-prijs x je accu capaciteit en je zult zien dat je vaak rond de 40 euro wel vol zit.
Pibasso zegt
Van een benzineauto kan ook de motor is de soep draaien of dat je door bezuinigen op onderhoud van de vorige eigenaar een enorme kostenpost te verwerken blijft. No guts no glory!
Ik lach mij een breuk om de lage onderhoudskosten tot nu toe, met 75.000 km nog nooit in de garage geweest voor onderhoud. En als je eens kosten hebt, kan het makkelijk van de besparing af.
GJZ zegt
Waar niet aan gedacht word door graai gragende personen in Den Haag is het feit dat lang niet iedere Nederlander voor de deur kan laden.
In de meeste woonwijken of flats kan het niet.
EV is prima maar voor lang niet iedereen mogelijk, en het volgende punt zou zijn als 50% van NL nu aan de EV gaat en moet laden gaat in de rest van NL het licht uit🤣
lekkerlinksrijden zegt
Mag het licht uit, mag het licht uit, als ik de EV in mijn armen sluit
mashell zegt
Leuk geprobeerd, je vermomt een “wil niet” emotie als een “kan niet” argument maar daar trapt niemand in natuurlijk. Maar bij elke parkeerplek in die woonwijk bij die flat waar je auto kunt parkeren kun je ook een laadpaal plaatsen. En dat hoeven ze ook lang niet allemaal te zijn want je hoeft immers helemaal niet elke nacht je auto op te laden.
En dat stroomnet, dat kon aangelegd worden, dat kan ook geupgrade worden. De netbeheerders hebben wat te lang de kat uit de boom zitten kijken, maar zijn nu bezig, het wordt sneller opgelost dan dat Jan Modaal zijn tweedehandsje voor een EV heeft ingeruild.
Pibasso zegt
Zojuist berekend dat ik € 4.215,– euro op jaarbasis bespaar
acavs zegt
Het feit dat je sinds aanschaf van de EV in Winterswijk i.p.v. Italië op de camping staat in de zomer mag je niet meenemen in de besparing, hè.
smeck zegt
Allemaal leuk een aardig, maar we kunnen nu al (korte) blackouts verwachten omdat het stroomnet overbelast is.
De oplossing voor dit tekort aan stroom is…nog meer dingen kopen die enorme hoeveelheden stroom verbruiken.
Deze logica wordt u aangeboden door politici en ambtenaren met een ver boven modaal inkomen en een privé oprit.
Jozo zegt
Er is geen tekort aan stroom. Het net is overbelast door grote vraag of aanbod van stroom die het net niet aankan.
acavs zegt
…dus er is een tekort aan stroom.
Als de benzinepompen morgen zonder benzine staan omdat de oliepijpleidingen te smalletjes zijn, dan spreken we ook over een benzinetekort.
barchettadriver zegt
Volgend jaar komt er bij ons ook de 1e EV. Ik kan daar volgens deze monitor 1800€ mee besparen, maar de realiteit is nog wat hoger omdat ik geen MRB betaal. En aangezien het blik toch allemaal al een wat hogere km-stand heeft (260K en 340K) is een wat jongere EV helemaal niet verkeerd.
Richmond zegt
Je betaald wel mrb bij de ev of is hij geleased?
barchettadriver zegt
Nee, niet tot 2031 zijn EV’s hier belastingvrij (Dld) en daarna ga je een fractie van het NL’se bedrag betalen, gebaseerd meen ik op gewicht.
barchettadriver zegt
Pak een ID3 Pro (58 kWh), dan is die in NL (Gld) vanaf 2026 € 243/jaar.
In Dld is die ID3 tot 2031 belastingvrij, daarna 50€ / jaar.
Stel dat ik m 10 jaar hou, dan scheelt dat zomaar even dik 2.000€ aan MRB tussen NL en Dld.
Joris24 zegt
De site is geblokkeerd op mijn werk. Kreeg eerst een foutmelding over privacy. Kan het zijn dat er iets niet veilig is?
Op mijn telefoon doet ie het wel. Kies bouwjaar gaat maar terug tot 2020.
Mijn daily van afgelopen 3,5 jaar is een audi a3 2.0FSI uit 2005. Verzekering kost 35 euro per maand. MRB 65. Onderhoud 60, afschrijving 40. Dus die kost 200 euro per maand vaste lasten. Verbruik is 1:13. Ik rij gemiddeld een stabiele 20.000 km per jaar. Ik stook dus 1550 liter peut op tegen 1,65 per liter (tank E98 in België) is 2,5k brandstof.
Vaste kosten = 12 cent per km, brandstof is 13 cent per km, dus auto kost mij 25 cent per km in totaal.
Als ik bovenstaande rekensom voor een elektrische auto ga maken is het een feit dat verzekering en afschrijving de boel compleet onvergelijkbaar maken. Om het over het afschaffen van de salderingsregeling nog maar niet te hebben. In de winter wekken mijn panelen niks op.