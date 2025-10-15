Dit heeft Victor Muller zelf te zeggen over de terugkeer van Spyker

Er was eens..
Live vanuit het sprookjesbos. Nee geintje. Maar het is natuurlijk wel weer opmerkelijk dat we Victor Muller in een podcast zien opduiken. Niet in de podcast van Dutch Dragons, waar succesvolle ondernemers mogen aanschuiven die het gemaakt hebben. Wel in de podcast van Doorzetters. Ja, daar past meneer Muller misschien beter bij.
Als je geen zin hebt om een uur naar Victor Muller te luisteren hebben we hieronder een puike samenvatting voor je. In de podcast werd gesproken over de terugkeer van Spyker. Een merk dat volgens de oprichter nooit dood is geweest. Nou, weet je meteen wat het niveau is. De laatste jaren zijn pretty heftig geweest. Dat is geen citaat van een Gen Z’er op de huizenmarkt, maar van Victor Muller.
Spyker uit de ijskast
Een klein dochterbedrijf met zes man personeel ging failliet, wat voor een hoop gedoe zorgde. Maar dat is nu allemaal opgelost, aldus de eeuwige ondernemer. “Spyker zat een beetje in de ijskast, maar we halen het er nu uit,”
Er komt dus een echte terugkeer. Een nieuwe fabriek (in Nederland, natuurlijk) moet het merk weer laten ademen. “Spyker is Nederlands, en dat moet zo blijven,” zegt Muller. De productie van carrosserieën en chassis zal deels in Engeland plaatsvinden, maar de assemblage blijft in ons kikkerland.
De eerste auto die we kunnen verwachten is de C8 Preliator, in coupé en cabrio. Uiteraard met een achtcilinder en volledig handgemaakt, zoals het hoort bij Spyker.
Muller zegt een nieuwe financier (zal vast geen Rus zijn deze keer) te hebben gevonden en heeft naar eigen zeggen “ongeveer tien miljoen euro” veiliggesteld om de wederopstanding mogelijk te maken. Niet veel geld in autoland, maar volgens hem genoeg om “de waakvlam vol open te zetten.”
Ook zijn periode bij Saab kwam ter sprake in het gesprek. Over die periode spreekt hij openhartig: het moeilijkste moment uit zijn carrière was het toespreken van 3.700 Saab-medewerkers op de dag dat het doek viel. Toch heeft hij geen spijt. “Spijt is negatieve energie. Ik kan het woord niet eens spellen.”. Cool.
Doorzetten (niet doorstarten)
Voor Muller is Spyker nooit echt weg geweest. Na het faillissement in 2014 vocht hij dat besluit juridisch aan en won. Sindsdien bleef hij het merk juridisch en praktisch in leven houden, mede dankzij een trouwe community en de hulp van Spyker-enthousiast Jasper den Dopper, die onderdelen en service bleef verzorgen. Daar heeft de ondernemer dan ook alles aan te danken. Jasper kreeg het wél voor elkaar om een markt te vinden voor Spyker. Met groot succes.
Nu, met schoon schip en een nieuw hoofdstuk in zicht, wil Muller vooral vooruitkijken. “Het is geen doorstart, het is doorzetten,” zegt hij. We gaan het zien. Als er één iemand hardnekkiger is dan een Lada met startproblemen in de Siberische winter, dan is het Victor Muller wel. En door!
Reacties
Stefje zegt
Had het nou gewoon verkocht aan een grotere speler die wél de capaciteiten had om het op te zetten. Het zijn zulke mooie auto’s, maar de mensen die ze zo mooi maakten willen allang niks meer met Victor te maken hebben. Hij is het probleem. Maar dat ziet hij zelf niet in.
marh zegt
Alweer? Hoe vaak gaat hij het nog proberen.
mark_mulder zegt
Ik ben vooral benieuwd wie er na alles wat er gebeurd is momenteel nog 10 miljoen in een project van Muller wil investeren. Daar klop ik graag ook even aan om een luchtkasteel te verkopen.
Om een productielijn op te starten lijkt 10 miljoen me overigens ook een lachwekkend laag bedrag. Dat is net genoeg om de marketingmachine draaiend te krijgen, maar niet om iets fysieks te produceren.
Andreivierfunf zegt
10 mil voor marketing en voor een mooi ontwerp en misschien een fysieke conceptauto op basis van een bestaand chassis.
Mensen enthousiast krijgen, aanbetaling vragen voor de productie en ergens in 2030 pas leveren.
Misschien een idee voor Müller om iemand als Rimac erbij te betrekken. Die vent heeft echt passie voor auto’s en voor techniek.
potver7 zegt
Hatsikidee, dat heeft Lowieke de Vos toch maar weer mooi voor mekaar gekregen. Het is nu maar te hopen, lieve kijkbuiskindertjes, dat die onbekende geldschieters (boze tongen beweren dat Meneer De Raaf daar bij hoort) zich aan hun woord houden. Ondertussen is juffrouw Mier al druk bezig de werkplaats weer schoon te poetsen (tuut tuut tuut tuut!), waar de gebroeders Bever druk doende zijn de machines weer tip top in orde te brengen.
En nu maar knus naar jullie warme nestjes, en … denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!
ericc zegt
Top!
Robert zegt
Ik zou bijna medelijden krijgen met de mensen (Jasper in het bijzonder) die met deze verkoper van dromen en luchtkastelen in zee gaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
ericc zegt
Hopelijk blijft Jasper volgend jaar niet achter met een berg schulden…..