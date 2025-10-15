Dit heeft Victor Muller zelf te zeggen over de terugkeer van Spyker

Er was eens..

Live vanuit het sprookjesbos. Nee geintje. Maar het is natuurlijk wel weer opmerkelijk dat we Victor Muller in een podcast zien opduiken. Niet in de podcast van Dutch Dragons, waar succesvolle ondernemers mogen aanschuiven die het gemaakt hebben. Wel in de podcast van Doorzetters. Ja, daar past meneer Muller misschien beter bij.

Als je geen zin hebt om een uur naar Victor Muller te luisteren hebben we hieronder een puike samenvatting voor je. In de podcast werd gesproken over de terugkeer van Spyker. Een merk dat volgens de oprichter nooit dood is geweest. Nou, weet je meteen wat het niveau is. De laatste jaren zijn pretty heftig geweest. Dat is geen citaat van een Gen Z’er op de huizenmarkt, maar van Victor Muller.

Spyker uit de ijskast

Een klein dochterbedrijf met zes man personeel ging failliet, wat voor een hoop gedoe zorgde. Maar dat is nu allemaal opgelost, aldus de eeuwige ondernemer. “Spyker zat een beetje in de ijskast, maar we halen het er nu uit,”

Er komt dus een echte terugkeer. Een nieuwe fabriek (in Nederland, natuurlijk) moet het merk weer laten ademen. “Spyker is Nederlands, en dat moet zo blijven,” zegt Muller. De productie van carrosserieën en chassis zal deels in Engeland plaatsvinden, maar de assemblage blijft in ons kikkerland.

De eerste auto die we kunnen verwachten is de C8 Preliator, in coupé en cabrio. Uiteraard met een achtcilinder en volledig handgemaakt, zoals het hoort bij Spyker.

Muller zegt een nieuwe financier (zal vast geen Rus zijn deze keer) te hebben gevonden en heeft naar eigen zeggen “ongeveer tien miljoen euro” veiliggesteld om de wederopstanding mogelijk te maken. Niet veel geld in autoland, maar volgens hem genoeg om “de waakvlam vol open te zetten.”

Ook zijn periode bij Saab kwam ter sprake in het gesprek. Over die periode spreekt hij openhartig: het moeilijkste moment uit zijn carrière was het toespreken van 3.700 Saab-medewerkers op de dag dat het doek viel. Toch heeft hij geen spijt. “Spijt is negatieve energie. Ik kan het woord niet eens spellen.”. Cool.

Doorzetten (niet doorstarten)

Voor Muller is Spyker nooit echt weg geweest. Na het faillissement in 2014 vocht hij dat besluit juridisch aan en won. Sindsdien bleef hij het merk juridisch en praktisch in leven houden, mede dankzij een trouwe community en de hulp van Spyker-enthousiast Jasper den Dopper, die onderdelen en service bleef verzorgen. Daar heeft de ondernemer dan ook alles aan te danken. Jasper kreeg het wél voor elkaar om een markt te vinden voor Spyker. Met groot succes.

Nu, met schoon schip en een nieuw hoofdstuk in zicht, wil Muller vooral vooruitkijken. “Het is geen doorstart, het is doorzetten,” zegt hij. We gaan het zien. Als er één iemand hardnekkiger is dan een Lada met startproblemen in de Siberische winter, dan is het Victor Muller wel. En door!