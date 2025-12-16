Range, ruimte, knoppen: de Kia EV5 heeft alles. #test

Gelukkig hebben ze vrij logische nummers bij Kia, de EV5 valt dus inderdaad tussen de EV3 en EV9.
Daarmee is het een middelgrote SUV in het zogenaamde C-segment. Voor 44.495 euro krijg je een 4,61m lange SUV met een 81,4 kWh grote accu en lekker veel “ouderwetse” knoppen in het interieur.
Alle ingrediënten zijn aanwezig en in deze test van de Kia EV5 beoordelen of het daarmee ook een goede auto is.
Reacties
jaso013 zegt
Nou inpakken? De Y is beduidend groter én veel ruimer dan de EV5. Ook is de Y goedkoper. Ja het is nog steeds een Tesla maar als ik moest kiezen voor lease dan zou ik toch voor de Tesla gaan.
M240i zegt
Waarom moet alles dan nóg groter en ruimer zijn? Willen we allemaal vrachtwagenchauffeur worden?
McShineBXL zegt
Beduidend ruimer? In de kofferbak wel ja, maar daar waar je moet zitten is de Kia ruimer. En blijft er van jouw “beduidend” beduidend weinig over.
ty5550 zegt
Is de y beduidend groter? Tesla meet bagageruimte anders dan de meeste fabrikanten. Ze meten tot aan het dak, andere tot aan de hoedenplank volgens de iso norm. Kijk bv. eens hoe aflopend het dak is van een y t.o.v. deze ev5. Redelijk gerust dat in de adac test waarbij de bagaeruimte manueel wordt nagemeten of bv. een test met bananendozen de ev5 met gemak wint.
lecomte zegt
Nou mooi kan ik hem niet vinden, dus het heeft niet alles.
THSD zegt
Heb deze afgelopen weekend zien rijden en in het echt ziet het er wel prima uit.
Aalbert zegt
De Kia EV5 biedt een WLTP-actieradius tot 530 km met een 81,4 kWh batterij, laadt van 10-80% in ongeveer 30 min, dat is een veel te grote batterij en te weinig wltp dus niet zo efficiënt…… . De wagen weegt ook 2100kg dat is inmiddels ook een issue.
Ik zou zelf voor de BZ4x touring gaan, ziet er leuker uit, efficiënter met een 74,7 kWh batterij, biedt een WLTP-actieradius tot circa 560 km en laadt in 28 minuten van 10% tot 80%……. 1960kg.
minimoke1984 zegt
Dan de Y ernaast; die heeft 78kwh, laadt 10-80% in 27min, weegt 1970kg en wltp is 622km. Dus ze ontlopen elkaar niet zo veel.. maar de Tesla komt nog steeds beste uit de test. Ok ik snap het; Musk. Prima omdan een ander merk te kiezen als je dat wil.
Wat de verschillen zijn in de lease? Geen idee.
Aalbert zegt
Musk hysterie vind ik complete onzin, wij leasen ook meer en meer Chinees, ook niet geheel ‘zuiver’ om maar voorzichtig te zijn.
De tesla is nog steeds een zeer goede EV maar persoonlijk ben ik er volledig op uitgekeken hoewel ik recent een Y zag in donkerrood metallic en dan is het opeens een heel andere auto dan dat grijs waar je ze meestal in ziet.
Ik vind de nieuwe BZ touring erg leuk persoonlijk, meer een stationcar look, eindelijk. Het Lego design van Kia kan mij niet bekoren, steeds zelfde trucje, wel op uitgekeken ook.
Flutterbear zegt
Persoonlijk zou ik liever voor een ervaren EV bouwer kiezen zoals Kia dan de eerste fatsoenlijke poging van Toyota, maar ben los van betrouwbaarheid ook geen fan Toyota design.
Aalbert zegt
Toyota verkoopt miljoenen geëlektrificeerde auto’s per jaar…… .
Flutterbear zegt
Toch heb ik liever een elektrische stoel dan een geelektrificeerde stoel. Toyota’s kracht van betrouwbaarheid is vanzelfsprekend bij een EV. Qua batterij techniek heb ik echter geen vertrouwen gezien de uitspraken van het management over Solid State die 5 jaar geleden al in productie had moeten zijn. Ze weten dan waarschijnlijk ook niet dat een HEV, PHEV en BEV alle drie een hele afwisselde batterij samenstelling hebben.
sjonniedeluxe zegt
Geen premium (rwd ) en geen 800v is beetje jammer