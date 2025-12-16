Range, ruimte, knoppen: de Kia EV5 heeft alles. #test

Gelukkig hebben ze vrij logische nummers bij Kia, de EV5 valt dus inderdaad tussen de EV3 en EV9.

Daarmee is het een middelgrote SUV in het zogenaamde C-segment. Voor 44.495 euro krijg je een 4,61m lange SUV met een 81,4 kWh grote accu en lekker veel “ouderwetse” knoppen in het interieur.

Alle ingrediënten zijn aanwezig en in deze test van de Kia EV5 beoordelen of het daarmee ook een goede auto is.