Dit kost de elektrische Renault Twingo in Nederland!

Je kunt nu alvast de nieuwe Twingo bestellen.

Sommige merken *kuch* Ford * kuch* lopen enorm te hannesen met hun elektrische modellen, maar Renault is gewoon heel goed bezig. De Renault 5 is op alle vlakken een schot in de roos, en met de Twingo hebben ze wederom een veelbelovend model te pakken.

Prijs Twingo E-Tech

De Twingo ziet er geweldig uit en zou bovendien heel goedkoop moeten worden. Over dat laatste kunnen we nu meer vertellen. Renault maakt vandaag de prijs van de Twingo E-Tech bekend: hij is er vanaf €20.990. Dat valt een klein beetje tegen, want ze hadden eigenlijk een prijs van minder dan 20 mille beloofd. Maar goed, het is alsnog een van de goedkoopste EV’s op de markt.

Voor dit geld krijg je een actieradius van 262 kilometer. Dat kan ermee door. Je moet de Twingo natuurlijk zien als een stadsautootje. Snelladen kan met 50 kW. Dat is niet bijster snel, maar in ieder geval beter dan de Renault 5-instapper. Die kan namelijk helemaal niet snelladen. Qua vermogen kun je rekenen op 82 pk.

Let op: in eerste instantie kun je alleen de techo-uitvoering bestellen. Die is wat meer aangekleed en kost €22.590. Voor deze meerprijs krijg je een OpenR-multimediasysteem met Google-integratie, one-pedal driving, adaptive cruise control, climate control en een achteruitrijcamera. Zaken die de instapuitvoering (de evolution) moet ontberen.

Concurrentie

Hoe interessant is de nieuwe Twingo nu echt? Daarvoor moeten we even de andere budget-EV’s erbij pakken:

Dacia Spring (70 pk, 221 km range): €17.950

Leapmotor T03 (95 pk, 265 km range): €19.950

Renault Twingo E-Tech (82 pk, 262 km range): €20.990

Citroën ë-C3 (83 pk, 204 km range): €20.990

BYD Dolphin Surf (88 pk, 220 km range): €22.990

Dongfeng Box (95 pk, 230 km range): €23.499

Zoals je ziet is de Twingo echt wel een goede deal. De Renault is precies even duur als de Citroën ë-C3, maar heeft bijna 60 km meer range. Alleen de Leapmotor T03 heeft betere specs voor minder geld. Maar ja, die ziet er een stuk minder leuk uit. En het oog wil ook wat.

De Twingo E-Tech is dus een zeer interessante nieuwkomer, al is ‘ie ietsje duurder dan verwacht. Bestellen kan vandaag, maar dan moet je wel een zogenaamde Twingo R Pass hebben. Vanaf 8 januari is de auto voor iedereen te bestellen. Ergens in het voorjaar wordt ook de instapversie leverbaar.