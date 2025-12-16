Wopke Hoekstra doet water bij de wijn: tóch benzine na 2035

Hoekstra laat toch ruimte voor verbrandingsmotoren na 2035.

Het is erop of eronder voor de verbrandingsmotor. De EU staat op het punt om een beslissing te maken over 2035. De kritiek op het verbod vanuit de fabrikanten en de politiek zwelde aan in de afgelopen periode. Alle ogen in de auto-industrie zijn nu gericht op Brussel. Wat gaat de EU doen…?

Dat moeten we vragen aan onze eigen Wopke Hoekstra, want hij is Eurocommissaris van Schone Groei. Nu hebben we Wopke helaas niet gesproken, maar de Telegraaf is wél te weten gekomen wat zijn plannen zijn. Bronnen bevestigen aan de krant dat Hoekstra water bij de wijn wil doen.

90 procent

Dat houdt dus in dat er in 2035 geen hard verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor meer komt. Naar verluidt moeten autofabrikanten in plaats daarvan de CO 2 -uitstoot terugbrengen naar 90 procent.

Daarmee moet alsnog het overgrote deel van de auto’s elektrische worden, maar er is nog een klein beetje ruimte voor een verbrandingsmotor. En dat zullen dan waarschijnlijk vooral piepkleine motoren zijn met hybride-ondersteuning, geen dikke motoren waar je blij van wordt.

Compenseren

Europese fabrikanten zullen nog steeds flink aan de bak moeten, maar ze hebben op deze manier toch iets meer flexibiliteit. Hoekstra wil dit echter wel compenseren. Zo moeten fabrikanten meer groen staal gebruiken en moeten we op overstappen op briobrandstof.

Voor alle duidelijkheid: dit is allemaal nog niet definitief. Het Europees parlement en de lidstaten moeten nog akkoord gaan met de plannen. We volgen de verdere ontwikkelingen op de voet.

Bron: Telegraaf