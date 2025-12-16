Ford gooit roer om, cancelt drie elektrische modellen

Ford wijzigt de plannen.

Het valt niet mee om autofabrikant te zijn anno 2025. Wat op het ene moment nog de juiste strategie lijkt, is op het volgende moment alweer achterhaald. Op deze manier hebben fabrikanten al miljarden aan ontwikkelingskosten door de plee gespoeld. Ook Ford is genoodzaakt de koers te wijzigen.

Uit de nieuwe plannen van Ford blijkt dat er drie elektrische modellen gecanceld worden. Een daarvan is al op de markt, de andere twee moesten nog komen. Het gaat in alle drie de gevallen om bedrijfswagens.

F-150 met Range-extender

Allereerst trekt Ford de stekker uit de F-150 Lightning. Dit komt niet als een bliksemflits bij heldere hemel, want de productie lag al stil. Dat was in eerste instantie vanwege aluminiumtekorten, maar er was ook te weinig vraag naar deze auto. Toch komt er weer een nieuwe F-150 Lightning, maar die krijgt een range-extender.

Ford bewandelt daarmee hetzelfde pad als aartsrivaal Ram. Zij schrapten ook de elektrische Ram (die überhaupt nog op de markt moest komen). In plaats daarvan komt er een elektrische Ram REV, waarbij de REV-afkorting staat voor Range Extender Vehicle. Met andere woorden: de elektrische Ram krijgt ook een ondersteunende benzinemotor.

Busje komt niet zo

De F-150 Lightning is niet boeiend voor Europa en wordt hier ook niet verkocht. Wel interessant is het elektrische busje dat Ford aan het ontwikkelen was voor de Europese markt. Die komt niet meer, want ook deze is gecanceld. Tot slot wordt er nog een bestelwagen voor de Amerikaanse markt geschrapt. Daarmee staat de teller dus op drie.

Wat gaat Ford dan wel doen? Ze willen zich meer gaan focussen op hybrides en – zoals gezegd – REV’s. Intussen blijven ze natuurlijk ook EV’s bouwen. Ze komen namelijk met het nieuwe ‘Universal EV Platform’, wat ervoor moet zorgen dat elektrische auto’s betaalbaarder worden.

In Europa heeft Ford andere plannen aangekondigd om EV’s van het merk wat aantrekkelijker te maken onder het grote publiek: de Amerikanen gaan auto’s bouwen op Renault-platforms.