Ford gooit roer om, cancelt drie elektrische modellen

Ford wijzigt de plannen.
Het valt niet mee om autofabrikant te zijn anno 2025. Wat op het ene moment nog de juiste strategie lijkt, is op het volgende moment alweer achterhaald. Op deze manier hebben fabrikanten al miljarden aan ontwikkelingskosten door de plee gespoeld. Ook Ford is genoodzaakt de koers te wijzigen.
Uit de nieuwe plannen van Ford blijkt dat er drie elektrische modellen gecanceld worden. Een daarvan is al op de markt, de andere twee moesten nog komen. Het gaat in alle drie de gevallen om bedrijfswagens.
F-150 met Range-extender
Allereerst trekt Ford de stekker uit de F-150 Lightning. Dit komt niet als een bliksemflits bij heldere hemel, want de productie lag al stil. Dat was in eerste instantie vanwege aluminiumtekorten, maar er was ook te weinig vraag naar deze auto. Toch komt er weer een nieuwe F-150 Lightning, maar die krijgt een range-extender.
Ford bewandelt daarmee hetzelfde pad als aartsrivaal Ram. Zij schrapten ook de elektrische Ram (die überhaupt nog op de markt moest komen). In plaats daarvan komt er een elektrische Ram REV, waarbij de REV-afkorting staat voor Range Extender Vehicle. Met andere woorden: de elektrische Ram krijgt ook een ondersteunende benzinemotor.
Busje komt niet zo
De F-150 Lightning is niet boeiend voor Europa en wordt hier ook niet verkocht. Wel interessant is het elektrische busje dat Ford aan het ontwikkelen was voor de Europese markt. Die komt niet meer, want ook deze is gecanceld. Tot slot wordt er nog een bestelwagen voor de Amerikaanse markt geschrapt. Daarmee staat de teller dus op drie.
Wat gaat Ford dan wel doen? Ze willen zich meer gaan focussen op hybrides en – zoals gezegd – REV’s. Intussen blijven ze natuurlijk ook EV’s bouwen. Ze komen namelijk met het nieuwe ‘Universal EV Platform’, wat ervoor moet zorgen dat elektrische auto’s betaalbaarder worden.
In Europa heeft Ford andere plannen aangekondigd om EV’s van het merk wat aantrekkelijker te maken onder het grote publiek: de Amerikanen gaan auto’s bouwen op Renault-platforms.
Reacties
Robert zegt
– eerst zelf ontwikkelen
– dan met VW in zee gaan
– vervolgens overstappen naar Renault
Zo ziet een zwalkend beleid er dus uit. De Amerikaanse auto industrie in een notendop samengevat.
pignon zegt
Oké. Voor Europa verandert er dus niets. Geen nieuws is ook nieuws klaarblijkelijk
gregorius zegt
Zeggen ze dan niks over de Mustang MachE? Is DAT niet het 3e model? (staat niet in het stukje op het moment van schrijven).
dare2think zegt
Ze hadden gewoon nooit de Fiesta en Focus moeten cancellen. Eenmaal weg=niet meer terug. Daarvoor zijn de loonkosten in west-europa te hoog.
gregorius zegt
Dat heeft hier toch niks mee te maken? Als Ford, na onderzoek, van mening is dat het maken van een Focus en Fiesta op de oude manier, geen winst oplevert, dan is dat toch aan Ford?
Heeft verder niks te maken met het stoppen van verliesgevende EVs in de VS.
mashell zegt
Loonkosten en auto aanbod op de markt hebben niets met elkaar van doen. We hebben nog steeds auto’s die in België, Duitsland en Zweden gebouwd op de markt.
bermtoerist zegt
Wat zou het kosten om zo’n F-150 lightning naar nl te halen. Het lijkt me wel een grappig om een auto te hebben waar werkelijk iedereen een hekel aan heeft 😉
heckblende zegt
we hebben vooral een hekel aan de mensen die erin rijden: BBB-theedoek om de trekhaak en een zeer klein geschapen
gregorius zegt
Voor 60k staan ze te koop in Duitsland. Zal her en der nog wat belasting opkomen om ze op een gele plaat te krijgen.