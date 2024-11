Zie hier, een ongeduldige BMW-hufter.

Terwijl de brandweer bezig is met werkzaamheden moet het overige verkeer even wachten. Geen probleem, zou je zeggen. Daar denkt een automobilist in een BMW heel anders over. Aan de hand van de claxon laat de BMW-rijder z’n ongenoegen horen. De brandweer laat het er niet bij zitten!

