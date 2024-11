Snelwegen opknappen: hier gaan de miljoenen naartoe

”Weggebruikers moeten weer beter kunnen doorrijden”

”De komende jaren staan we voor de grootste onderhoudsopgave ooit aan onze wegen, vaarwegen en spoorwegen”, zo opent het ministerie van Infrastructuur en Waterschap (IWS). Er moet gewerkt worden aan verschillende snelwegen, aan de spoorlijnen Lelylijn en Nedersaksenlijn en er moeten een boel wegen bij komen om nieuwbouwhuizen bereikbaar te maken.

Dat kost natuurlijk allemaal geld. Geld dat er grotendeels niet is. Daarom heeft het IWS keuzes moeten maken in de projecten die aangepakt gaan worden. Voor de automobilist is er pot van € 700 miljoen om wegen aan te pakken en verschillende regio’s bereikbaarder te maken met de auto. € 200 miljoen uit dat potje gaat naar het voortzetten van projecten die gepauzeerd waren door het vorige kabinet.

Op deze snelwegen moet je straks kunnen doorrijden

€ 206 miljoen moet genoeg zijn om de doorstroming op de weg te verbeteren. 47 miljoen daarvan gaat naar het traject A1/A30 en A4 Haaglanden-N14. Ook het verkeer op de hoofdwegen moet vlotter. Daarvoor komt € 290 miljoen vrij. Wat er met dit geld gaat gebeuren, weet nog niemand. Regionale instanties kunnen voorstellen doen met waar het geld naartoe moet. Da’s een behoorlijk bedrag om achter de hand te houden en wat losse projectjes mee aan te pakken.

Tot slot wordt er € 159 miljoen ingezet ”voor maatregelen die knelpunten verminderen”. Denk hierbij aan het aanpakken van sluipverkeer en reclame maken voor alternatieven op de auto, zoals het OV of de fiets. Hier zouden werkgevers dan weer een handje bij moeten helpen.

Die € 159 miljoen wordt verdeeld over verschillende regio’s. Die zijn: Breda-Tilburg (€ 23 miljoen), A2 Deil-Vught (€ 54 miljoen), A15 Papendrecht-Gorinchem (€ 16 miljoen) en de A4 Haaglanden-N14 (€ 16 miljoen) en A1/A28 knooppunt Hoevelaken (€ 50 miljoen).

Minister van Infrastructuur en Waterstaat (en vriend van de show) Barry Madlener verklaart de investeringen: ”Projecten die gepauzeerd zijn moeten worden opgestart zodra dat kan, zodat weggebruikers straks weer beter kunnen doorrijden. De auto en dus onze wegen zijn een belangrijke voorwaarde voor het gevoel van vrijheid. Daarom investeren we ook € 700 miljoen in kleinere maatregelen om de doorstroming op het wegennet en de bereikbaarheid in de regio’s te verbeteren.”

Fotocredit: Rijkswaterstaat.nl