Bugatti gaat peperdure eieren verkopen

Vrolijk Pasen! Bugatti komt met peperdure eieren en dat is geen grap.

De prijsstijgingen van de afgelopen maanden zijn met name te voelen bij de supermarkt. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat je voor zoiets als een doosje eieren stapje voor stapje tientallen centen meer moet betalen. In de categorie dure eieren hebben we vandaag Bugatti in de hoofdrol.

Naast auto’s vinden ze het bij Bugatti maar al te leuk om zich bezig te houden met randzaken die een lekker zakcentje opleveren. Champagnes, gadgets en in dit geval een ei. Het is een samenwerking tussen Bugatti en Asprey. Het stukje kunst voor bijvoorbeeld in huis of op je kantoor komt met een serieus prijskaartje.

In totaal worden 111 eieren gemaakt. En nee, je kunt ze niet koken of bakken. De eieren zijn gemaakt van carbon en staan bol van details. Als je heel dichtbij kijkt zie je kleine olifantjes verwerkt als patroon. Het is een referentie naar de Bugatti Type 41 Royale.

In het ei zelf zitten ook verborgen zaken. Verborgen, dus er zijn geen foto’s van. Het gaat onder meer om een replica van een Type 41 en beeltenis van het huis van Ettore Bugatti in Molsheim.

De eieren kopen en verstoppen in de tuin voor Pasen is niet een heel goed idee. Tenminste, als je beseft wat het kost. Elk van de 111 eieren komen met een eigen NFT. Prijzen beginnen bij 20.000 dollar en lopen op tot 200.000 dollar. Het meerendeel van de kunststukjes worden in het zwart gemaakt. De laatste 12 krijgen een andere configuratie.