Nyck de Vries hoeft niet te vrezen voor zijn stoeltje

Verlossende woorden van Helmut Marko: na De Vries zijn tamelijk goede race in Monaco hoeft hij niet te vrezen voor zijn stoeltje.

Barre tijden voor de tweede Nederlandse coureur in de Formule 1. Het gaat namelijk niet zoals hij, en wij, hadden gedacht. Dat zag AlphaTauri ook en naarmate er meer races gereden werden, werd het steeds spannender of De Vries wel kon blijven. Zeker omdat hij zelfs zijn teamgenoot Yuki Tsunoda vaak voor moest laten gaan.

De Vries heeft een stoeltje

En dat blijft voorlopig ook zo, dat heeft Helmut Marko als adviseur van Red Bull en de opleidingsformatie AlphaTauri, laten weten aan Motorsport.com. Dit komt door zijn goede race van afgelopen weekend in de woonplaats van Max Verstappen. Hij werd daar twaalfde en dat is een goede prestatie. Sterker nog, het is zijn beste prestatie tot nu toe. En dat is knap, zeker op een circuit als Monaco én met regen.

Dat heeft het team dus ook opgemerkt. Marko zegt erover:

Dit is met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri geweest. Nyck zat afgelopen weekend veel dichter bij Yuki dan dat voorheen het geval was. Dat is wat ik van hem wil zien.

Eerste rijder

Ja, dat is nog steeds Yuki Tsunoda. Hij liet in Monaco snellere rondetijden zien. Voor De Vries is het cruciaal dat hij op z’n minst zijn teamgenoot weet te evenaren. Marko:

Het idee van ons was om iemand naar het team te halen die al ervaring had en die Yuki het vuur aan de schenen kan leggen. Dat is tot nu toe nog niet echt gebeurd, maar dat is wel het belangrijkste.

Goed. Nyck de Vries moet dus aan de bak. De F1 is bikkelhard en het niet leveren van prestaties betekent een snelle exit. Zeker bij het opleidingsteam van Red Bull, waar veel andere coureurs staan te popelen om de plek van de Nederlander over te nemen. Maar op dit moment doet Red Bull dus (nog) niks.

De Vries zegt zelf dat hij bewust is van het feit dat je altijd moet presteren, dat is al heel zijn carrière zo geweest. De volgende race in Barcelona moet uittekenen of De Vries zijn opmars kan doorzetten. Wij hopen van wel.