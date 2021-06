Video - Can-Am Ryker: dit zijn de regels - Autoblog.nl

Wanneer mag je nou eigenlijk met een Can-Am Ryker rijden? Wij zoeken voor je uit wat de Can-Am Ryker regels zijn .

Je ziet ze steeds vaker voorbij komen, de Can-Am Ryker en de Can-Am Spyder. Voor velen is het onduidelijk hoe het nu zit met de regelgeving. Wij behandelen vandaag een aantal veelgestelde vragen. Wat zijn de regels voor de Can-Am in Nederland.

Welk rijbewijs heb je nodig om op de Can-Am te mogen rijden?

Je mag op een Can-Am Ryker (of de al langer leverbare Spyder) rijden met een B rijbewijs. Als je dit maar wel hebt gehaald VOOR 19 januari 2013. Als je na die datum je autorijbewijs hebt ingekopt bij het CBR dan dien je ook nog een A rijbewijs te halen en wel eentje van het onbeperkte soort (rijbewijs A1 of A2 is niet voldoende)! Dat betekent dat effectief niemand onder de 22 jaar een Ryker zou mogen besturen.

Wat zijn de Can-Am regels qua parkeren?

Het zal je wellicht verbazen, maar motorfietsen horen eigenlijk ook in parkeervakken geparkeerd te worden. De dagelijkse praktijk is dat eenieder zijn motorfiets op de stoep parkeert (als het goed is, niet hinderlijk).

Daarnaast wordt het je vaak niet in dank afgenomen wanneer je als motorrijder één van de spaarzame parkeerplekken afsnoept van auto’s die moeite hebben om er eentje te vinden. Het antwoord op deze vraag voor de Can-Am is dus helder. Gewoon op de weg zetten! En nee in een blauwe zone hoef je geen kaart tussen je stuur te wrotten.

Maar is dat dan gratis? Nee, helaas. Zowel met een motor als een Ryker moet je wel parkeergeld betalen als je in een parkeervak parkeert in een betaald parkeren zone. Een parkeerkaartje kan je niet onder de voorruit leggen van je Ryker en meneer agent kan ook de boete niet onder je ruitenwisser achterlaten maar geloof ons. Die paarsgerande envelop valt echt wel op je mat. Gewoon betalen voor dat parkeren!

Wat is de wegenbelasting voor een Ryker?

Een trike of quad is voor de motorrijtuigenbelasting gelijk aan een motor (bron: belastingdienst) dat betekent dat je met dat tarief rekening moet houden. Zoals iedereen weet verschilt het uiteindelijke bedrag dat afgeschreven wordt per provincie. Reken op circa € 10 per maand aan motorrijtuigenbelasting voor een Can-Am Ryker.

Moet je verplicht beschermende kleding aan op de Ryker?

In Nederland is er geen verplichting om motorlaarzen en jas en broek met protectie te dragen. Alleen is er hier natuurlijk wel gewoon sprake van een beroep op je gezond verstand. Als jij naar het centrum van je dorp rijdt met maximaal 50 km/u dan begrijpen we wanneer je een t-shirt aantrekt. Maar goede schoenen en een lange broek, handschoenen en een helm is wel een belangrijke vereiste. Maar er zijn dus geen aparte regels voor kleding voor de Can-Am Ryker.

Ga je een 80km weg of de snelweg op dan trek je natuurlijk ook gewoon een goede jas met protectie aan. Op die snelweg ga je ook al snel verlangen naar een integraalhelm, want je hoofd zit dan wel vol in de wind. Zeker als je geen optioneel windscherm hebt laten monteren.

En of je een helm op moet? Nou onderstaand bericht van de politie team verkeer Midden Nederland lijkt ons duidelijk.

Mag je ook een passagier meenemen?

Ja, de Ryker is gekeurd voor vervoer van 2 personen. Al wat je hiervoor hoeft te doen is een tweede helm aanschaffen en de duozit aanvinken op de accessoirelijst van de lokale Can-Am dealer. Qua regels mag je dus hetzelfde met de Can-Am als met de motorfiets.

Hoe verzeker je de Can-Am?

Elke dealer kan je daar natuurlijk mee helpen. Maar als rechtgeaarde Nederlanders wil je zelf natuurlijk ook wat voorwerk doen en wil je vergelijken. Er zijn een aantal partijen (tussenpersonen) die je kunnen helpen aan verzekeringsdekking voor een Ryker. Altijd handig om natuurlijk een idee te krijgen over de hoogte van de premie. Je kunt zelf natuurlijk google raadplegen. Of je kijkt bij deze partij die Can-Am Rykers verzekert.

Na de ze video over de Can-Am Ryker regels volgt binnenkort natuurlijk nog een video met de avonturen van Wouter op de Ryker.

Meer informatie over de Can-Am Ryker vind je hier.