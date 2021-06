Deze verlengde Hummer H2 kun je kopen voor € 1.895.000 - Autoblog.nl

Wacht even. Een verlengde Hummer H2 voor € 1.895.000? Daar moet een addertje onder het gras zitten, toch? Dat gaan we voor je uitzoeken.

Je leest het inderdaad goed. Een Hummer H2 voor de lieve som van bijna 1,9 miljoen oud-Friesche Ekkermannen. Dat is een hoop geld. Dat het een verlengde is, maakt de prijs niet heel veel begrijpelijker. Als je een beetje goed zoekt, kun je ze -weliswaar over de grens- al oppikken voor een kleine 25.000 dollar.

Een normale Hummer H2 vind je op Marktplaats al voor minder dan € 20.000. Dan krijg je volgens de verkoper ook niet zomaar een Hummer H2, maar de DIKSTE VAN NEDERLAND met 330 pk, een LPG-installatie en 24 inch Rockstar velgen met Pirelli banden!

(Tipje voor de eventuele koper, de linker achterbanden van dit merk willen weleens problemen geven, let daarop als je met 330+ door de straten van een niet nader te noemen Oost-Europese hoofdstad rijdt. Gratis tip van ons naar jou, graag gedaan.)

Die Hummers zijn dus allemaal veel goedkoper. Waarom is deze dan zo duur?

Ah! Je krijgt de dikke villa op de achtergrond er gratis bij.

Dat verklaart al een boel. Want als je deze Hummer H2 streched limo koopt voor € 1.895.000 word je automatisch de eigenaar van een villa in het Friese Leeuwarden. En dat is niet zomaar een villa. Dit is een villa met een woonoppervlakte van 1250 vierkante meter met 10 slaapkamers.

De verlengde Hummer H2 is goed inzetbaar voor het object

Mocht je nou besluiten om deze Hummer te kopen en het huis erbij te nemen, dan kunnen beide objecten elkaar wellicht prima versterken. Want met het -enorme- pand is volgens de makelaar namelijk wel wat leuks te beginnen.

Hij zegt: Er is in 2020 een omgevingsvergunning afgegeven voor de realisatie en exploitatie van zeven hotelsuites met een inpandige beheerderswoning. Verder behoren wonen en wonen in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis tot de invullingen. Een aansluiting op het platform Airbnb kan zorgen voor minimale (woon)lasten.

Gasten ophalen

Dat kun je bijvoorbeeld met die Hummert doen. Je gasten ophalen van Schiphol of een ander vliegveld. Of je kunt je gasten leuke ritjes aanbieden door de nauwe straatjes van de Friese hoofdstad.

Zo zie je maar, kansen te over, als je er maar een beetje naar zoekt.

Als deze verlengde Hummer H2 met bijbehorend gratis huis iets voor jou is, dan kun je hier de advertentie bekijken.