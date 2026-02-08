Video: Vrachtwagen staat vast op spoorovergang

Keiharde beuker incoming
Altijd lullig, vast komen te staan op een spoorovergang. Het levert in elk geval spectaculaire beelden op.
Bekijk ook deze video: Smartphone verliezen op de snelweg en deze terughalen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Keiharde beuker incoming
Altijd lullig, vast komen te staan op een spoorovergang. Het levert in elk geval spectaculaire beelden op.
Bekijk ook deze video: Smartphone verliezen op de snelweg en deze terughalen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.