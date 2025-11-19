Video: Je wil niet achter deze auto rijden Auteur: Redactie Autoblog, gepost 19 november 2025 om 11:29 – 4 Reacties Al helemaal niet als je op een motor zou zitten. Het is toch wel een nachtmerrie. Een auto voor je verliest zooi en dat moet jij dan vakkundig ontwijken. Mario Kart-style. Heb jij ooit zoiets meegemaakt? Bekijk ook deze video: Een lekker stukje fietsen Ook interessant! Video: Een lekker stukje fietsen Video: Sigaretje opsteken bij het tankstation Video: Ik keer hier even Video: Wanneer remmen niet meer lukt Nieuwste artikelen Video: Je wil niet achter deze auto rijden Hyundai kijkt bij BMW af voor een nog dikkere Ioniq 6 N! Beroemde Audi RS4 van Jeremy Clarkson kan van jou zijn! Grootste automerk ter wereld pompt bijna € 800 miljoen in nieuwe verbrandingsmotoren
Reacties
leefvrij zegt
Twee keer meegemaakt. Eerste keer een grote lichtblauwe plastic bak. Die was al van een vrachtwagen gevallen en schoof door de wind diagonaal over de snelweg.
Tweede keer iets wat van een caravan waaide.
b00st zegt
Op de motor eens een 12v auto batterij ontweken die op de linkerrijstrook lag. Geen idee wie dat verliest maar iig niet iets waar je tegenaan wilt rijden.
jcjc zegt
Op de Duitse autobahn. Er viel voor ons een bbq van de aanhanger….
Tonnie zegt
Een complete dakdragerinstallatie met surfboards welke midden op een 3-baans snelweg eraf waaide.