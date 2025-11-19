Autoblog.nl

Video: Je wil niet achter deze auto rijden

Al helemaal niet als je op een motor zou zitten.

Het is toch wel een nachtmerrie. Een auto voor je verliest zooi en dat moet jij dan vakkundig ontwijken. Mario Kart-style. Heb jij ooit zoiets meegemaakt?

  1. leefvrij zegt

    Twee keer meegemaakt. Eerste keer een grote lichtblauwe plastic bak. Die was al van een vrachtwagen gevallen en schoof door de wind diagonaal over de snelweg.
    Tweede keer iets wat van een caravan waaide.

