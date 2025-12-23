Video: Vuurwerk afsteken vanuit je Golf is GEEN goed idee

Vuurwerk afsteken vanuit een rijdende auto..
Eén keer raden hoe zoiets verkeerd af kan lopen.
Bekijk ook deze video: Monteur vergeet te remmen in Audi
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Vuurwerk afsteken vanuit een rijdende auto..
Eén keer raden hoe zoiets verkeerd af kan lopen.
Bekijk ook deze video: Monteur vergeet te remmen in Audi
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
CeeGee zegt
Jawel hoor. Vroeger veel gedaan met strijkers: die deden het goed op de sigarettenaansteker. Je moet ze allen wel uit het raam gooien!
Moest wel even grinniken om dit filmpje… 😁
mjpamsterdam zegt
Nog zo’n partij slome boeren : https://www.rtl.nl/tv/fragmenten/video/1acd52f9-41f2-4bf3-beeb-6316df6e4347/sigaretje-waait-naar-binnen-auto-vol-met
DeWitteCondor zegt
Dit is ook een vorm van natuurlijke selectie