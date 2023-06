Brute Ford is eigenlijk een Tesla

Deze Ford E-100 is een echte sleeper nadat er een Tesla motor ingelepeld is.

Het busje kan zo uit een oude horrorfilm komen, waar verschillende mensen ingetrokken zijn en waarvan de vervolgbeelden nog op je netvlies staan. Maar laat je niet afleiden door de looks, want dit is een sleeper. Een wolf in schaapskleren, hoe we het hier noemen.

Busje met Tesla motor

Het oude busje kreeg een accupakket, elektromotor, remmen en achtervering van de Tesla Model 3 Long Range. We hebben het hier over een Ford E-100 die omgebouwd is door het bedrijf Conductive Classics uit Amerika. Deze Ford zag het levenslicht als een tweede generatie E-100 uit 1974, net voordat het volledig nieuwe model uitkwam. Dat was namelijk in 1975. Het busje ziet er strak uit met de mooie oranje lak en het glanzend chroom.

Natuurlijk werd als eerste de verbrandingsmotor eruit gehaald. Daarna werd het batterijpakket toegevoegd. In een busje heb je daarvoor natuurlijk best wel de ruimte, maar het gewicht moet wel slim verdeeld worden. Vervolgens werden de remmen, de achtervering en de nieuwe motor geïnstalleerd. Ook werd een oplaadpoort op maat gemaakt, deze zit nu achter de achterlichten.

Specs

De specificaties zijn niet bekend, maar aangezien zowat alles uit de Tesla Model 3 komt hebben we wel een idee. De Long Range-uitvoering van de EV van vóór 2020 werd geleverd met een batterijpakket van 75 kWh en een opgegeven bereik tot wel 600 kilometer. De elektromotor levert 286 pk (430 Nm). Dat bereik ga je natuurlijk never nooit halen met die vierkante koekblik, maar we kunnen vaststellen dat het wel een snel elektrisch bussie is.

Amerikaanse auto’s staan nou niet bekend om de goede wegligging. Zeker een oud busje zoals dit. Met de moderne ophanging zal dit wel aanzienlijk verbeterd zijn. En laten we eerlijk zijn, het is toch super cool om dit ding op je oprit te zetten! Weer eens wat anders dan al die saaie lease Tesla’s.