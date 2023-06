Diesel alsnog meer in trek dan elektrische auto’s

Maar dat is toch helemaal niet de bedoeling dat diesel meer in trek is?

Het gaat lekker met de autoverkopen. Nu hebben we ook een paar zwakkere jaren achter de rug, dus is er ook maar één weg: omhoog. Daarnaast zijn fabrikanten aan het inlopen op de bestellingen. Dat zien we aan de nieuwe ACEA-cijfers als het gaat om nieuw geregistreerde auto’s. We zeggen vaak autoverkopen en dat bedoelen we ook, maar officieel zijn het registraties. Veel auto’s die vorig jaar besteld waren, worden nu pas geleverd. Dat is te zien in alle grote landen in de de EU.

In Italië groeiden de verkopen met 23,1%, terwijl Duitsland goed was voor 19,2% en Frankrijk voor een groei van 14,8%. De Europese automarkt groeide gemiddeld met 18% in de periode van januari 2023 tot mei 2023. In mei 2023 alleen al werden er meer dan 1 miljoen auto’s verkocht.

Diesel meer in trek dan elektrisch?

Dan gaan we door naar opruiende kop van dit artikel. Het kan toch niet zo zijn dat diesel alsnog populairder is dan elektrisch? We hadden toch besloten dat elektrische aandrijving beter is en dat diesel echt wel klaar is? Nou, dat klopt wel, maar Europa is niet zo snel als Noorwegen of Nederland. Het aandeel nieuw geregistreerde dieselauto’s is 14,3%. Dat was vorig jaar overigens nog 17,3% (in dezelfde periode).

Als we kijken naar elektrische auto’s, dan zien we dat 13,8% geheel elektrisch is. Daarmee heeft de EV de dieselauto bijna ingehaald in Europa. Dat was vorig jaar in deze periode nog 9,6%. Om in dieselterminologie te blijven: we zijn bij het omslagpunt. Diesel is nú nog meer in trek, maar als de lijn doorzet, is elektrisch volgend jaar populairder dan diesel.

In Nederland net iets anders

Hoe zit het met benzine? Dat is nog altijd het meest populair met 36,5% (dat was 38,4%), de reguliere hybride stijgt overigens (van 23,8 naar 25%). Des te opmerkelijker is dat de PHEV aandeel verliest: van 8,8% naar 7,4%.

Het kan zijn dat je bovenstaande verhoudingen niet direct terugziet in Nederland. Wij zijn namelijk iets afwijkend qua autoverkopen. Hier is de elektrische auto veruit het populairst (33,2%). De benzineauto heeft flink ingeboet en staat op 29,2%. Ook is de PHEV behoorlijk in trek met 12,9%. Dieselen in Nederland is niet meer bon ton, slechts 1,1% betreft een zelfontbrander.

Overigens moeten we ons niet te veel op de borst kloppen, want Noorwegen is véél verder met de elektrische auto, daar is 80,9% geheel elektrisch. Bijzonder, benzine (1,2%) is daar minder in trek dan diesel (2,1%).

Meer lezen? Check hier de autoverkopen van mei 2023 in Nederland!