Video: een rondje op het nieuwe circuit van Zandvoort

De vernieuwde racebaan is klaar. Klim aan boord en beleef een rondje.

Is die zachte winter toch nog ergens goed voor geweest. VolkerWessels en betrokkenen hebben de afgelopen winter zonder noemenswaardige issues het nieuwe Circuit van Zandvoort kunnen bouwen.

Er was geen sneeuw dat voor vertragingen kon zorgen en ook echte kou bleef uit. Daardoor is het Formule 1-circuit op tijd opgeleverd. De verbouwingen zijn overigens nog niet klaar. Het circuit zelf is af, maar de gehele organisatie eromheen is nog in aanbouw. Denk aan gebouwen, tribunes, parkeerplaatsen en meer.

Via het YouTube-kanaal Sebvet5sf kunnen we alvast ervaren hoe het nieuwe Zandvoort gaat aanvoelen. In de video is te zien hoe een onboard rondje op het circuit gaat zijn.

Voor diegenen die vaker op Circuit Zandvoort hebben gereden voelt een groot deel vertrouwd aan. Natuurlijk zijn er een aantal secties waar de verbouwingen goed merkbaar zijn. Uiteraard de nieuwe kombocht, maar ook het feit dat de baan een stukje breder is geworden.

Het ziet er nog steeds niet uit als een circuit waar veel inhaalacties met Formule 1-auto’s mogelijk zijn, ondanks de lovende woorden van de organisatie. De praktijk zal uitwijzen of dit nu wel of niet het geval gaat zijn. Dat gezegd hebbende: het is een nogal saai rondje. Autoblog gaat dat binnenkort beter doen, stay tuned!

Video: Sebvet5sf op YouTube. Met dank aan Tom voor de tip!