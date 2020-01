Formule 1 Zandvoort update: ‘volgende maand is circuit af’

6 Vragen en antwoorden over ontwikkelingen rond de Dutch GP op Zandvoort. Want er is wel weer iets te melden





We waren vandaag aanwezig bij de mediabriefing op Circuit Zandvoort. Iedereen die iets met de Dutch GP in mei 2020 te maken heeft zat weer aandachtig klaar. We vatten het geheel even samen voor jullie op hoofdlijnen. De foto’s zijn gemaakt tijdens de Zandvoort Safari tour die volgde op de persconferentie.

Hoe staat het met de verbouwing?

Uiteindelijk is dit natuurlijk het belangrijkst. Robert van Overdijk begon samen met Jan Lammers zijn verhaal met de status van de verbouwing. Natuurlijk hebben ‘we’ geluk dat het niet echt lekker doorvriest deze winter, dus het asfalteren van de baan ligt op schema. Dat schema kent op dit moment een einddatum ergens eind februari. Over enkele weken hopen we te vernemen van de organisatie op welke dag er daadwerkelijk een lintje wordt geknipt eind februari. Tijdens de afsluitende bustour over het circuit konden we nu nog geen hele ronde maken. Voornamelijk de kombocht voor het rechte stuk is nog een grote duin. De Hugenholtzbocht vordert al wel hard. Daar kan de asfalteerploeg bijna langs.

Zijn de vergunningen allemaal rond?

“Alle vergunningen zijn binnen” sprak Robert van Overdijk tijdens de persconferentie. Maar daar moeten wel een aantal belangrijke disclaimers bij gemaakt worden. Ten eerste had hij het over de vergunningen om te bouwen. Alle werkzaamheden die nu uitgevoerd worden zijn ‘vergund’ . Dus daar lijkt geen probleem meer op te kunnen duiken. Tenzij een van de bezwaarprocedures die nog lopen natuurlijk roet in het eten gooit. De Evenementenvergunning is echter nog niet verleend. Dus dat is nog wel een horde die genomen moet worden. Al ziet de organisatie het meer als een vinkje dat nog gezet moet worden.

Zijn er nog kaarten te koop?

Wij dachten ook dat de Dutch GP volledig uitverkocht was. Maar er zijn nog “enkele honderden weekend-tickets” te koop. Volgens de organisaties doordat er meer ruimte beschikbaar is gekomen rondom cameraposities en brandgangen. Deze waren conservatief ingetekend en nu blijkt dat tribunes op die locaties meer zitplaatsen kunnen herbergen. Er komen overigens geen last-minute extra tribunes bij. “Voor alles wat we willen bouwen is vergunning aangevraagd, er komen geen extra bouwaanvragen”, gaf Imre van Leeuwen van Sportvibes desgevraagd aan.

Is er nog entertainment naast de baan?

Vandaag werden een aantal aankondigingen gedaan over zaken die naast het circuit plaats gaan vinden. Vanmorgen is bekend geworden dat Mediapartner Radio538 een camping gaat exploiteren in de buurt van het circuit. Je kunt een weekendkaartje kopen voor die camping. Er staat dan een tent voor je klaar en je hebt toegang tot de races.

De organisatie liet doorschemeren dat er met de hulp van Radio538 ook een festivalachtige sfeer te wachten is in en rondom de ‘Fanzone’ die gecreĆ«erd wordt. Verwacht een hoop DJ’s maar ook het gehalte Davina Michelle, Nick & Simon (ja echt..), etc. Overigens wordt de vrijdag voor de race geclaimd door Jumbo, dus verwacht binnenkort weer een spaaractie van de gele-supermarktketen.

Moet het circuit nog gekeurd worden?

Volgens Robert van Overdijk is de hele ‘operatie verbouwing’ in nauwe samenwerking met de internationale organisaties uitgevoerd. ” Ze zijn er elke twee weken”, dus de uiteindelijke krabbel is volgens hem geen probleem. Daar is iets voor te zeggen. Iemand die constant meekijkt kan later niet zeggen dat het helemaal verkeerd is. Maar ook hier, eerst moeten het circuit en de faciliteiten af zijn en dan pas kan er een definitief GO worden uitgesproken.

Hoe zit het met die kombochten?

Op twee plekken op het circuit hadden we de mogelijkheid om uit te stappen en nee, je duikelt niet net zoals op de oude kombocht van Monze direct naar beneden. Maar de banking in de Luyendijk is zeker wel imposant. Maar vooral het aanrijden op de Hugenholtz met zijn verkanting is wel een attractie. Volgens Jan Lammers: “gewoon met zijn 2’en naast elkaar erin en je ziet wel wie het langst zijn voet naar beneden houdt”.

Dutch GP, we krijgen er inmiddels wel zin in!